Ouverture du programme XPress Master Galileo Global Education

L'ECT vous informe PUBLI-COMMUNIQUE - Tahiti, le 5 avril 2022 - Nous prévoyons d’ouvrir un programme MASTER Fast-track (Bac+5) à la prochaine rentrée de février 2023.



Objectif : Permettre aux étudiants et/ou salariés de poursuivre leurs études à moindre coût et en partie à Tahiti.



Comment : Grâce au partenariat avec Galileo Global Education, nous sommes en mesure de proposer un programme court (Fast-track) de 18 mois au lieu de 24, à savoir 6 mois à Tahiti et 12 mois dans l’une des écoles du groupe Galileo ou dans une autre école après sélection skype (Excelia La Rochelle/Niort, Audencia Nantes, Skema Nice/Paris).

Les 12 mois de MSc2 peuvent être effectués en alternance (prise en charge des frais de scolarité par l’entreprise d’accueil et rémunération pendant l’alternance).



Infos sur Galiléo



Galileo Global Education est le numéro 2 mondial des études supérieures privées, spécialiste reconnu des programmes dans les domaines "Business and Management" et "Arts and Culture".

Galileo Monde est un groupe franco-américain dont la direction est en France, avec 80 campus dans le monde, accueillant un peu plus de 90 000 étudiants. Galileo France regroupe 32 Ecoles d'enseignement supérieur reparties sur 10 villes de province, 2 villes de banlieue parisienne et 14 sites dans Paris.



Les plus connues des formations gérées par Galileo :

• Paris School of Business, ESG Management, Web School Factory pour les domaines d'études "Business and Management"

• Cours Florent (cinéma), IESA (culture), LISAA (mode), Strate (design) pour les domaines d'études "Arts and Culture - French Style"



Paris School of Business (ex-ESG PARIS fondée en 1974) est le vaisseau amiral du Groupe. L’école est aujourd’hui la 3e meilleure formation Business en 5 ans après BAC et sans Classe Prépa dans les classements français.

Paris School of Business délivre le Grade de Master à l’issue des 5 ans. Elle est accréditée AMBA dans le monde.



Aujourd’hui, Galileo Monde est implanté en Europe, aux USA, au Mexique, en Chine, en Inde et au Sénégal



Contacts

[email protected]



Odile

40.54.88.93 40.54.88.93

Rédigé par Coralie Marquand le Mardi 5 Avril 2022 à 10:57 | Lu 202 fois