Ouverture du 19ème salon de la bijouterie d’art polynésien à la mairie de Papeete

PAPEETE, le 8 février 2019 - ​Heremoana Maamaatuaiahutapu, ministre de la Culture, a officiellement ouvert ce vendredi le 19ème salon de la "bijouterie d’art polynésien", qui se tient à la mairie de Papeete. Jusqu'au 14 février, les visiteurs apprécieront la finesse du travail réalisé et n’auront que l’embarras du choix pour trouver un présent unique réalisé à partir de matériaux du fenua.



Le ministre de la Culture, Heremoana Maamaatuaiahutapu, a officiellement ouvert le 19ème salon de la "bijouterie d’art polynésien", ce vendredi à la mairie de Papeete, en présence de la ministre de la Modernisation de l’administration, Tea Frogier, et du maire de Papeete, Michel Buillard.



Ce salon, organisé par l’association « Artisanat d’art », présidée par Fauura Bouteau, est devenu un rendez-vous incontournable car il met en exergue l’authenticité, l’originalité et la créativité des artisans, lesquels sont sources d’inspiration pour les jeunes artisans traditionnels. C’est aussi le reflet de la volonté des artisans de vivre honorablement de leur art.



Cette association est un regroupement d’artisans dont l’objectif est la valorisation de leur savoir-faire à travers la réalisation de pièces uniques travaillées minutieusement à partir de matières premières issues de la Polynésie (coquillages, nacre, fibres, os) conférant ainsi à l’artisanat d’art toutes ses lettres de noblesse.



Le ministre de la Culture, en charge de l’artisanat, a tenu à saluer l’implication de l’ association "Artisanat d’art" dans la mise en œuvre de ce salon et a rappelé l’importance de ce secteur en Polynésie. Il souhaite, à terme, "une professionnalisation du secteur de l’artisanat par le biais de la formation de la jeunesse à ces métiers qui, dans le cadre du développement touristique, représentent de vrais métiers d’avenir."



Durant sept jours, les visiteurs apprécieront la finesse du travail réalisé et n’auront que l’embarras du choix pour trouver un présent unique réalisé à partir de matériaux du fenua. Les heures d’ouverture au public du salon de la bijouterie d’art polynésien sont de 8 heures à 17 heures. Le salon fermera ses portes le jeudi 14 février 2019 à 16 heures.