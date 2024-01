Ouverture des playoffs et playdowns

Tahiti, le 18 janvier 2024 - La Ligue 1 de football redevient d’actualité après quelques semaines de trêve. La première journée des playoffs, qui réunissent les six premiers de la phase de classement de la première partie de saison, et des playdowns, qui regroupent les six équipes de la deuxième moitié de la phase de classement, est programmée demain. Objectif des acteurs des playoffs, le titre de champion détenu par Tefana. Ceux des playdowns tenteront d’éviter les trois dernières places, synonymes de relégation en Ligue 2.



Les amateurs de football vont pouvoir reprendre le chemin des stades à l’occasion de l’ouverture de la deuxième partie de saison, bien plus cruciale pour les clubs que ne l’était la première. Les candidats au titre n’avaient en effet pour ambition que de finir dans les six premiers de la phase de classement pour conserver leur chance de titre en playoffs. L’ordre du classement n’avait en effet pas d’importance dans la mesure où il n’offrait pas de points de bonus.



La première partie de saison a tout de même apporté des enseignements intéressants. Tefana, le champion en titre, a en effet terminé leader de la phase de classement et s’impose comme un sérieux candidat à sa succession. Mais Pirae et Vénus, qui ont fini dans le tiercé de tête, sont aussi de solides candidats au titre, un sentiment qui vaut également pour Dragon et, à un degré moindre, pour Punaruu et Central, qui peut compter sur l’efficace Makalu Xowi, le meilleur buteur de Ligue 1 jusque-là (29 buts en 11 matchs). Les pronostics semblent aléatoires, ce que confirme Sébastien Labayen, l’entraîneur de Tefana : “Je respecte tous nos adversaires en playoffs, car toutes les équipes ont du potentiel. On prendra les matchs les uns après les autres pour mieux se situer dans la course au titre. La saison dernière, on avait fini 4e en phase de classement et on a décroché le titre par la suite, donc tout est possible. Mais je pense quand même qu’on a les arguments pour décrocher un nouveau titre.”

Double Tefana-Pirae en playoffs et Ligue des champions OFC



Ça s’annonce chaud également en playdowns car cette saison, les trois derniers descendent en Ligue 2 et le 3e de la poule de six disputera un barrage sur un match contre une équipe classée en haut de tableau en Ligue 2. Là aussi, difficile d’émettre des pronostics, même si l’Olympic de Mahina et Papenoo, qui ont vécu une phase de classement difficile, paraissent se diriger vers la relégation. Pueu semble un cran au-dessus des autres et Taiarapu, Temanava et les Jeunes Tahitiens vont devoir batailler pour garder leur place en Ligue 1.



L’affiche Tefana-Pirae reviendra régulièrement sur le devant de la scène car outre leur double confrontation en playoffs, ils se rencontreront également en matchs aller et retour, les 12 et 16 mars, pour tenter de décrocher le billet qualificatif à la phase finale de la Ligue des champions d’Océanie. Et ce billet qualificatif présente d’autant plus d’intérêt cette saison que le tournoi final de la Ligue des champions OFC, qui réunira les huit champions nationaux océaniens, aura lieu à Tahiti du 15 au 28 mai avec l’avantage de jouer à domicile. Le tirage au sort des deux poules, qui s’est déroulé mardi à Auckland, a plutôt été clément pour le futur représentant tahitien puisque celui-ci évitera l’incontournable favori néo-zélandais dans sa poule, mais aussi les redoutés champions de Salomon, de Papouasie Nouvelle-Guinée et de Fidji. Le représentant tahitien devra tout de même jouer à son meilleur niveau en match de poule face aux champions de Nouvelle-Calédonie et du Vanuatu, le vainqueur du tournoi qualificatif qui aura lieu en février à Tonga entre des pays de réputation footballistique moindre semblant en retrait. Les deux premiers de poule disputeront les demi-finales.



Rappelons qu’aucun club tahitien n’a gagné l’épreuve jusqu’à présent, mais Pirae (2006), Tefana (2012) et Vénus (2022) en ont tout de même été finalistes. L’opportunité d’évoluer à domicile ouvre de belles perspectives à Tefana ou Pirae pour inscrire leur nom à la Ligue des champions d’Océanie. Et le niveau des playoffs devrait permettre à l’un ou à l’autre de bien préparer le rendez-vous du mois de mai.



Patrice Bastian

Le programme de la 1re journée



• Playoffs

- Samedi 20 février à Mahina (18 h 15) : Vénus-Central

- Samedi 20 février à Faa’a (19 h 30) : Tefana-Punaruu

- Samedi 30 mars à Pater (19 heures) : Pirae-Dragon

• Playdowns

- 20 février à Pater (14 heures) : Jeunes Tahitiens-Taiarapu

- 20 février à Pater (16 h 15) : Pueu-Olympic de Mahina

- 20 février à Maatea (14 heures) : Temanava-Papenoo



Rédigé par Patrice Bastian le Jeudi 18 Janvier 2024 à 16:12