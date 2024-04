Ouverture des formations Infirmier et aide-soignant

Tahiti, le 15 avril 2024 – Ocellia, l’école des métiers santé-social, en partenariat avec l’Université de Polynésie française ont remporté l’appel à candidatures lancé par le ministère de la Santé pour l’ouverture des formations infirmier et aide-soignant. Deux modules qui démarrent à la rentrée de septembre prochain sur le campus d’Outumaoro. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 30 avril et accessibles via la démarche simplifiée.



Le campus de l’Université de Polynésie française (UPF) accueille deux nouvelles formations à sa prochaine rentrée de septembre : le diplôme d’État d’Infirmier (DEI) et le diplôme d’aide-soignant (DEAS). Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 30 avril et deux périodes de sélection sont prévues : une sur dossier et une par épreuve adaptées à chaque formation. La liste des candidats retenus sera rendue publique au plus tard le 3 juillet prochain pour une rentrée en septembre.



Pour en savoir plus, contacter le service de la formation continue de l'UPF au 40 803 877 ou au 40 803 882, ou par mail

Rédigé par la rédaction le Lundi 15 Avril 2024 à 13:17 | Lu 414 fois