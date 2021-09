Ouverture d'une antenne de la DTT à Taravao

Tahiti, le 16 septembre 2021 - L'antenne de la Direction des transport terrestres (DTT) de Taravao a été inaugurée jeudi matin.



L'antenne de Direction des transport terrestre a été inaugurée jeudi matin, à Taravao. Ses bureaux sont situés à l’étage de la galerie marchande du centre commercial Taravao Center. Cette cellule de la DTT est composée de deux agents. Ils assureront l’accueil du public tous les jours de 7h30 à 12h. Les bureaux seront fermés au public les après-midis afin de permettre aux agents d’instruire les demandes des usagers. Une prise de rendez-vous sera néanmoins possible pour les usagers dans l’incapacité de se déplacer sur les plages horaires de matinée.



Les usagers de la Presqu’île peuvent réaliser de nombreuses démarches notamment celles liées aux conducteurs (titre de conduite, inscription au permis de conduire), aux véhicules (déclaration de vente ou d’achat d’un véhicule d'occasion), et à la restitution des titres de conduite et de cartes grises.



Pour les opérations destinées aux professionnels du transport terrestre, un accueil spécifique sera mis en place. Il permettra de renseigner les professionnels sur les démarches à réaliser, d’aider à comprendre et à remplir les formulaires et, également, le cas échéant, de pré-instruire les demandes afin de contrôler l’exactitude des demandes.



Par ailleurs, la cellule des transports de Taravao sera également dotée du nouveau logiciel Utara’a de centralisation des services. Cette solution informatique a vocation à simplifier les démarches administratives et réduire le temps de traitement des demandes.