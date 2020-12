Outremer: l'armée à la rescousse pour la campagne de vaccination

Paris, France | AFP | vendredi 18/12/2020 - Les armées françaises vont fournir une aide logistique pour mener à bien la prochaine campagne de vaccination contre le Covid-19 dans les territoires d'Outre-mer, a annoncé vendredi soir le ministère des Armées.



"A la suite d'une demande du ministère des Solidarités et de la Santé effectuée auprès du ministère des Armées, les forces armées vont fournir un appui logistique à la mise en place de la stratégie nationale de vaccination contre la Covid-19", en assurant dans un premier temps "le transport de congélateurs très basse température" nécessaires à la conservation des vaccins vers la Martinique et la Guadeloupe, selon un communiqué.



Ces missions logistiques débuteront dimanche par le transport par avion militaire de deux congélateurs vers Fort-de-France (Martinique) et Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), détaille le ministère.



La France a dévoilé mercredi sa stratégie vaccinale: premières vaccinations contre le Covid-19 "dès la dernière semaine de décembre", mais pas avant "la fin du printemps" pour la population non prioritaire.



"D'autres missions seront réalisées dans le cadre du déploiement de la stratégie gouvernementale" de vaccination contre le virus, conclut le communiqué, sans autre précision.