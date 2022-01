Outremer: des manifestants bloquent une route à Saint-Martin

Saint-Martin, France | AFP | mardi 24/01/2022 - L'unique route reliant l'est à l'ouest de l'île de Saint-Martin dans les Antilles françaises est bloquée par des manifestants protégeant leur terre menacée par un litige de succession, a constaté lundi l'AFP.



Un barrage a été érigé lundi matin dans la partie nord de l'île, rendant dans la matinée toute circulation impossible, hormis pour les professionnels de santé.



Les membres d’une famille qui va perdre son terrain et des sympathisants ont installé des engins de chantier au milieu de la route pour protester. "C’est notre terre, nous ne bougerons pas", a affirmé un membre de cette famille, au centre de ce litige.



Lundi soir, les engins étaient toujours présents, mais la circulation alternée a été rendue possible après l'intervention des gendarmes.



Depuis plusieurs mois, la situation sociale est tendue et parmi les sujets abordés, celui de cette famille menacée d'expropriation figure en bonne place. Les héritiers détiennent un titre de propriété, mais qui n'est pas reconnu par les instances judiciaires.



Alors que cette famille revendique la propriété des terres, une vente par un administrateur des héritiers reconnus par la justice est prévue en Guadeloupe mardi matin.



Ce litige privé a pris une tournure politique avec la présence sur place du leader de l’opposition et futur candidat à l’élection territoriale de mars prochain, Louis Mussington, qui a demandé au représentant de l’État "d’intervenir".



Les conséquences sont importantes pour certains usagers qui ont dû faire le tour par la partie hollandaise de l'île pour rentrer chez eux.