Outre-mer: un vaccin "pour tous les Français, sur tous les territoires" (Attal)

Paris, France | AFP | mercredi 27/01/2021 - Les populations ultramarines seront vaccinées, "au même titre que les départements de l'Hexagone", et la campagne va s'accélérer, a indiqué mercredi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, interrogé sur le retard pris par la campagne de vaccination dans les Outre-mer.



"Nous permettons la vaccination pour les Français sur le territoire, et cela vaut évidemment pour tous les Français, sur tous les territoires de la République. Au même titre que des départements de l'Hexagone, évidemment que ces territoires sont concernés par la campagne vaccinale et par son accélération", a indiqué Gabriel Attal lors du compte-rendu du Conseil des ministres.



"Je peux vous dire que les congélateurs, les doses (de vaccin), sont bien arrivés, et que la vaccination a débuté. Évidemment elle va s'amplifier, s'accélérer au même rythme qu'elle s'amplifie et qu'elle s'accélère sur tout le territoire", a assuré M. Attal.



"Il y a des réalités démographiques et géographiques qui sont évidemment différentes, notamment le fait que nous avons démarré la campagne de vaccination (...) sur les plus fragiles et notamment les résidents en maisons de retraite et qu'il y a très peu, voire pas de maison de retraite dans certains territoires évoqués", et que la population de plus de 75 ans y "est en moyenne très nettement inférieure à celle de l'Hexagone", a expliqué le porte-parole. Pour autant, assure-t-il, le gouvernement prend "des mesures pour garantir l'approvisionnement et l'accélération de la campagne de vaccination dans les territoires ultramarins", grâce notamment au concours logistique "extrêmement important" de l'armée.



Le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu avait indiqué plus tôt dans la journée que les premiers vaccins ainsi qu'un congélateur de stockage étaient arrivés lundi à bord d'un avion militaire à Mayotte, département où a été détecté des cas de variant sud-africain.