Outre-mer: un Guadeloupéen remplace Mormeck comme délégué interministériel pour l'égalité des chances

Paris, France | AFP | mercredi 15/01/2020 - Un Guadeloupéen de 33 ans, Mael Disa, référent LREM de l'île antillaise, a été nommé mercredi Délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d’Outre-mer et la visibilité des Outre-mer, en remplacement de l'ancien boxeur Jean-Marc Mormeck.



Nommé en conseil des ministres sur proposition de la ministre des Outre-mer Annick Girardin, M. Disa, entrepreneur guadeloupéen, voit son porte-feuille amplifié puisqu'il aura désormais à sa charge la "visibilité des Outre-mer", ce que n'avait pas son prédécesseur.

Un décret paru au Journal officiel en décembre avait indiqué que le futur délégué interministériel aurait désormais pour rôle "de promouvoir et de valoriser les Outre-mer français sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger, dans les domaines économique, social, culturel et sportif", en plus de "prévenir les difficultés spécifiques que rencontrent dans le territoire métropolitain les Français d'Outre-mer et (...) faciliter leurs relations avec leurs collectivités d'origine."

Jean-Marc Mormeck avait été nommé délégué interministériel en mars 2016, sous le gouvernement socialiste de Manuel Valls. Il a quitté son poste en octobre dernier, pour rejoindre l'équipe de Valérie Pécresse (Libres, ex-LR) à la région Ile-de-France, où il est désormais délégué régional aux quartiers populaires.

Trois experts ont été missionnés pour épauler le nouveau délégué: la Martiniquaise Catherine Jean-Joseph, spécialiste de l'audiovisuel, le Réunionnais Ferdinand Melin-Soucramanien, professeur de droit public et ancien déontologue de l'Assemblée, et l'avocate Joëlle Monlouis.