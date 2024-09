Outre-mer: moins d'Europe, plus d'intégration régionale, préconise un rapport

Paris, France | AFP | mardi 17/09/2024 - Lutte contre la vie chère, développement économique, mobilité... L'intégration régionale est une "absolue nécessité" pour les outre-mer, pointe un rapport sénatorial dévoilé mardi, qui préconise un rapprochement de La Réunion et de Mayotte avec ses voisins de l'océan Indien et d'Afrique australe.



"La conception de territoires ultramarins perçus comme les simples relais ou porte-avions de la puissance française est dépassée", estiment les rapporteurs Christian Cambon (LR), Stéphane Demilly (UC) et Georges Patient (RDPI).



"Il faut inverser la logique. Les intérêts propres des territoires au sein de leur géographie doivent prévaloir et leur rayonnement bénéficiera naturellement en retour au renforcement de l'influence française", soutiennent-ils.



Le rapport formule quatre axes de travail prioritaires pour "réorienter en profondeur les relations des outre-mer vers leur environnement proche".



Premier axe: assumer une diplomatie française des outre-mer dans la zone sud de l'océan Indien (La Réunion, Mayotte notamment), devenue un carrefour commercial et géopolitique de premier plan.



Les auteurs plaident pour donner mandat à ces territoires de représenter la France dans les organisations régionales.



Deuxième axe: libéraliser le commerce avec les pays voisins en s'ouvrant à d'autres marchés plus avantageux que l'Union européenne, notamment dans les secteurs de l'agroalimentaire et de l'énergie, selon le rapport.



Ensuite, les sénateurs préconisent de faire des territoires les chefs de file de leur insertion économique.



"Il faut inverser l'ordre de conception des stratégies économiques: les collectivités conduisent et l’État s'associe en soutien", souligne le rapport.



En ce sens, il propose de renforcer la connectivité maritime de Mayotte avec Madagascar et l'Afrique de l'Est, ou encore de stimuler la mobilité des personnes entre ces pays.



Enfin, les rapporteurs veulent asseoir la souveraineté française à Mayotte, "la contestation de l'appartenance" à la France de ce département nuisant à la coopération régionale, "surtout du point de vue sécuritaire", selon Georges Patient.

le Mercredi 18 Septembre 2024 à 04:15 | Lu 91 fois