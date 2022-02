Outre-mer: le Covid-19 recule aux Antilles, mais reprend dans le Pacifique

Paris, France | AFP | samedi 18/02/2022 - Dans les outre-mer, l'épidémie de Covid-19 régresse aux Antilles, en Guyane et dans les îles de l'océan Indien mais le variant Omicron commence à s'étendre dans le Pacifique, en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie.



Recul dans l'Océan indien



La tendance est à l'amélioration à la Réunion, avec une baisse de certains indicateurs pour la troisième semaine consécutive. Mardi, le taux d'incidence était de 2.536 pour 100.000 habitants, contre 5.312 le 25 janvier.



En tenant compte de ces chiffres, "même s'il ne faut pas faire de triomphalisme", le préfet de La Réunion Jacques Billant a annoncé vendredi la mise en place d'un calendrier d'assouplissement des mesures de freinage, en vigueur depuis le 1er janvier: le couvre-feu passera de 21H00 à 23H00 dès lundi et il sera totalement levé le 28 février.



A Mayotte, la vague Omicron "est finie" selon l'ARS et, malgré un taux d'incidence record en janvier, il y a eu pas ou peu de victimes. Plus de 90% de la population de plus de 12 ans est vaccinée et 81% disposent d'un schéma vaccinal complet.



- Restrictions allégées aux Antilles et en Guyane -

En Guadeloupe, le nombre "de nouveaux cas positifs dépistés sur le territoire diminue de 27,8%" pour la 6e semaine consécutive en 2022 mais "la tension exercée sur l'hopital reste forte", ont indiqué la préfecture et l'Agence régionale de santé dans un communiqué commun mercredi.



Pour autant, les mesures restrictives s'allègent en Guadeloupe où le couvre-feu est passé le 12 février de 20 à 22 heures, permettant ainsi la tenue des déboulés nocturnes du carnaval.



Le couvre-feu instauré en juillet en Martinique est lui aussi repoussé de deux heures depuis vendredi et démarrera à 22H00 au lieu de 20H00. Le taux d'incidence, en baisse par rapport à la semaine précédente, s'établit tout de même à 2.011 nouveaux cas pour 100.000 habitants et "le système hospitalier reste sous tension", a rappelé la préfecture.



Par ailleurs, le taux de vaccination reste faible en Martinique, seuls 44,3% de la population âgée de plus de 12 ans présentant un schéma complet alors que le pass vaccinal doit entrer en vigueur le 7 mars.



En Guyane, les discothèques et salles de jeux ont rouvert mercredi et la préfecture a donné son feu vert à la tenue du carnaval. Dans la foulée, l'ARS a levé le plan blanc, en vigueur dans les trois hôpitaux depuis le 5 janvier.



Dans le département français d'Amérique du sud, tous les indicateurs sont à la baisse mais le taux d'incidence culmine encore à 171 cas pour 100.000 habitants.



Développement de l'épidémie dans le Pacifique



En Nouvelle-Calédonie, l'épidémie, qui se développe sous l'effet du variant Omicron, engendre près de 10.000 cas par semaine. Pour autant, avec trois personnes en réanimation, le centre hospitalier territorial n'est pas sous pression.



"On a un taux d'incidence élevé, de 3.500 cas pour 100.000 habitants, qui continue à monter. Nous n'avons pas encore atteint le pic et il faut être vigilant car nous n'avons qu'un seul hôpital, avec un service de réanimation qui peut-être très vite saturé", a toutefois mis en garde jeudi Anne Pfannstiel, médecin à la DASS (direction des affaires sanitaires et sociales).



En Polynésie, le taux d'incidence été multiplié par deux en un peu plus d'une semaine, a indiqué jeudi le président Edouard Fritch, passant de 1.078 le 7 février, à 2.285 le 16. Les cinq archipels sont désormais touchés par le variant Omicron qui a été détecté sur 18 îles. Près de 80% des plus de 12 ans sont vaccinés, et près de 100% des plus de 60 ans, selon le président Fritch.