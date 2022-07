Outre-Mer : Carenco va réunir à Paris les entreprises pour lutter contre la vie chère

Paris, France | AFP | vendredi 08/07/2022 - Gérald Darmanin a annoncé vendredi à La Réunion que le ministre délégué aux Outre-mer Jean-François Carenco allait réunir à Paris les entreprises qui interviennent dans les territoires ultramarins "pour pouvoir diminuer très fortement la vie chère".



"Pendant les deux mois qui viennent, une grande réunion de travail avec l'ensemble des entreprises qui interviennent dans les Outre-mer, les transporteurs, les distributeurs, les producteurs" se tiendra au ministère des Outre-mer "sous la responsabilité" M. Carenco, a déclaré à la presse le ministre.



Egalement titulaire du portefeuille des Outre-mer depuis le remaniement gouvernemental post-législatives lundi, le ministre de l'Intérieur a choisi La Réunion pour son premier déplacement ultramarin, vendredi et samedi, avec M. Carenco.



Le ministre délégué "aura à trouver les accords pour pouvoir diminuer très fortement la vie chère, avec évidemment le lien que nous pourrions faire en fiscalité et avec les collectivités locales", a ajouté M. Darmanin, en présence de M. Carenco et de la maire PS de Saint-Denis Ericka Bareigts.



Dans l'après-midi, le ministre délégué doit rencontrer les représentants locaux de l'Observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR), un organisme en charge du coût de la vie et du pouvoir d'achat présent dans sept territoires ultramarins.



La vie chère, liée notamment aux coûts d'approvisionnement de nombreux produits de première nécessité, est une question soulevée de façon récurrente dans les Outre-mer.



Ses populations sont frappées par un fort taux de pauvreté, avec des problèmes d'accès aux soins, à l'éducation, au logement et à l'emploi.