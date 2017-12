Ouragans: l'UE débloque une avance de 5 millions d'euros pour Saint-Martin et la Guadeloupe

Paris, France | AFP | mercredi 13/12/2017 - Une avance de cinq millions d'euros a été allouée à Saint-Martin et à la Guadeloupe, deux territoires antillais durement frappés par les ouragans Irma et Maria, au titre du Fonds de solidarité de l'UE, a indiqué mercredi la Commission européenne.



"La Commission a décidé d'allouer une avance de près de 5 millions d'euros aux régions ultrapériphériques de Saint-Martin et de la Guadeloupe au titre du Fonds de Solidarité de l'UE, afin de contribuer à rétablir infrastructures et services publics et à couvrir les coûts des dépenses d'urgence et de nettoyage", explique la Commission dans un communiqué reçu à Paris.

"Le calcul de cette avance se base sur l'analyse préliminaire de la demande des autorités françaises reçue le 27 novembre. Une fois l'analyse terminée, la Commission proposera un montant final d'aide qui devra être adopté par le Parlement européen et le Conseil", précise-t-elle.

Les dégâts provoqués en septembre par les ouragans Irma et Maria à Saint-Martin et en Guadeloupe, îles franco-néerlandaise et française des Caraïbes, ont été estimés à près de deux milliards d'euros par le gouvernement d'Edouard Philippe.

Fin novembre, la ministre Annick Girardin s'était rendue à Bruxelles pour demander à la Commission une demande d'activation du Fonds de Solidarité de l'Union européenne (FSUE).

Ce fonds a pour but de faire face aux grandes catastrophes naturelles et d'exprimer la solidarité de l'Union européenne à l'égard des régions sinistrées.