Ouragans: Floride et Cuba attendent Ian, le Canada panse ses plaies après Fiona

Miami, Etats-Unis | AFP | dimanche 25/09/2022 - Le Canada constatait dimanche l'étendue de la dévastation après le passage de l'ouragan Fiona, tandis que la Floride et Cuba se préparaient à l'arrivée prochaine de la tempête Ian, appelée à se transformer en "ouragan "majeur".



Cette dernière devrait se transformer en ouragan "ce soir ou tôt" lundi matin, et devenir un ouragan "majeur" lundi soir ou mardi matin avant d'atteindre l'ouest de Cuba, a d'ores et déjà averti le Centre national des ouragans américain (NHC).



L'organisme qualifie d'ouragans "majeurs" ceux dont les vents atteignent au moins 178 km/h, soit les catégories 3, 4 et 5 de l'échelle dite de "Saffir-Simpson".



Fiona, désormais une tempête post-tropicale qui s'affaiblit en remontant vers le nord, a meurtri samedi la côte atlantique du Canada, une femme étant portée disparue et quelque 300.000 foyers toujours privés d'électricité dimanche en début de journée.



"Au bout du compte, ce sera la tempête qui aura causé le plus de dégâts que nous ayons jamais vu", a commenté Tim Houston, le Premier ministre de l'une des provinces les plus touchées, la Nouvelle-Ecosse, sur CBC News.



L'ouragan avait aussi fait au moins sept morts la semaine passée dont quatre à Porto Rico, deux en République dominicaine et un en Guadeloupe (France).



Ian en approche



Cuba et la Floride (Etats-Unis) se préparent de leur côté à l'arrivée de la tempête tropicale Ian.



Le Centre national des ouragans américain a émis une "alerte ouragan" pour Cuba et prévoit "des impacts significatifs" pour l'ouest de l'île.



Dimanche en milieu de journée, le NHC prévoyait qu'Ian devienne au cours des prochaines 24 à 48 heures un ouragan "majeur", c'est-à-dire susceptible d'infliger des dégâts "dévastateurs", d'endommager des maisons, de déraciner des arbres et de perturber la distribution d'eau et d'électricité.



Ian devrait remonter, via le Golfe du Mexique, vers la Floride, qui a déjà commencé à prendre ses précautions.



La Nasa a renoncé au décollage prévu mardi de sa nouvelle méga-fusée pour la Lune, depuis le centre spatial Kennedy qui se trouve dans cet Etat du sud des Etats-Unis.



Le président américain Joe Biden a placé la Floride sous le régime de "l'état d'urgence", qui permet de débloquer des aides fédérales, tandis que le gouverneur républicain Ron DeSantis a appelé sur Twitter les habitants à "prendre des précautions".



Joe Biden a aussi renoncé à un déplacement qui aurait dû l'emmener mardi en Floride.



Dans diverses localités de Floride, les autorités commençaient à distribuer des sacs de sable pour protéger les maisons face au risque d'inondations.



"C'est maintenant qu'il faut se préparer. N'attendez pas qu'il soit trop tard", a tweeté Jane Castor, maire de Tampa, ville située selon le NHC sur la trajectoire de Ian.



Portée disparue



Une femme de 73 ans reste portée disparue après avoir été emportée par les eaux à Channel-Port-aux-Basques, dans la province canadienne de Terre-Neuve, a confirmé dimanche le maire de la ville, Brian Button.



Dans cette localité, plus de 20 maisons ont été détruites et 200 résidents évacués, dont tous ne pourront pas retrouver leur toit dimanche.



"Il faut nous donner un peu de temps. Nous ne pouvons pas revenir à la normale en un jour", a plaidé via Facebook Live M. Button face aux habitants qui s'impatientent, alors que sa ville porte les marques du passage de Fiona: amas de débris, barrières métalliques tordues par les gigantesques vagues...



La télévision canadienne montrait dimanche de longues files d'attente devant une station-service située à proximité de la ville de Sydney, en Nouvelle-Ecosse, province orientale durement éprouvée. Les résidents s'y pressaient en quête d'essence pour leurs générateurs.



Certains foyers seront privés de courant "pendant plusieurs jours", a averti le directeur de l'opérateur Nova Scotia Power, Peter Gregg.



Au camping de Sandy-Beach, à Cap-Pelé dans le Nouveau Brunswick, l'ouragan a sévèrement endommagé plusieurs caravanes. "C'est triste parce que ça fait deux fois qu'un orage passe et que ça endommage les roulottes", a commenté Chrystal Clément, résidente du camping, sur la télé de Radio-Canada, en référence au passage il y a trois ans de l'ouragan Dorian dans la région.

