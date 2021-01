Où réaliser un test Covid 72 heures avant de prendre l'avion

Papeete

Institut Louis Malardé (ILM)

Horaires : Lundi au vendredi de 7h30 à 15 heures en journée continue, samedi et dimanche de 7h30 à midi.

Le voyageur doit se présenter 72 heures avant son voyage directement sur place avec son titre de transport. Un agent de l’ILM remettra au voyageur un document avec son identifiant et les indications d’accès au serveur internet sur lequel il pourra récupérer son attestation de résultat.

Coût pour un test RT-PCR : 17 100 Fcfp par personne (nécessaire pour l’entrée aux Etats-Unis)

Coût pour un test antigénique : 5 700 Fcfp par personne.



Pirae

Laboratoire de Nahoata

Avenue Ariipaea Pomare (carrefour de l’hippodrome).



Sur rendez-vous : (tél.) 40 54 33 33

Horaires : Lundi au vendredi de 8 heures à 14 heures en journée continue. Le samedi de 8 heures à 11 heures. Fermé le dimanche.

Pour les prélèvements effectués avant 14 heures, les résultats sont disponibles dans l’après-midi et accessibles à distance via un serveur sécurisé. Chaque patient se verra remettre un identifiant de connexion pour télécharger ses résultats sur tout support numérique compatible.

Coût pour un test RT-PCR : 16 074 Fcfp par personne.

Pas de test antigénique.



Punaauia

Laboratoire de Tamanu

Centre commercial Tamanu, au-dessus de la pharmacie.

Sur rendez-vous : (tél.) 40 42 94 00

Horaires : Lundi au vendredi de 8 heures à 14 heures en journée continue. Le samedi de 8 heures à 11 heures. Fermé le dimanche ;

Pour les prélèvements effectués avant 14 heures, les résultats sont disponibles dans l’après-midi et accessibles à distance via un serveur sécurisé. Chaque patient se verra remettre un identifiant de connexion pour télécharger ses résultats sur tout support numérique compatible.



Coût pour un test RT-PCR : 16 074 Fcfp par personne.

Pas de test antigénique.