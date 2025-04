Otages en Syrie: Mehdi Nemmouche a fait appel de sa condamnation à perpétuité

Paris, France | AFP | lundi 31/03/2025 - Le jihadiste Mehdi Nemmouche a fait appel de sa condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité après avoir été déclaré coupable d'avoir été un geôlier en Syrie du groupe Etat islamique et notamment de quatre journalistes français, a annoncé lundi son avocat.



"Je viens de faire appel pour Mehdi Nemmouche contre sa condamnation du 21 mars" par la cour d'assises spéciale de Paris, a déclaré à l'AFP Me Francis Vuillemin. "L'appel s'imposait car ce combat judiciaire et ma plaidoirie n'étaient pas des exercices de style pour l'art, mais visaient l'acquittement", a-t-il précisé.



Après cinq semaines de procès et 10 heures de délibéré, Mehdi Nemmouche, 39 ans, a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans, pendant laquelle il ne pourra pas demander de libération anticipée.



La cour d'assises spéciale de Paris a étendu le périmètre des victimes reconnues à l'ensemble des 25 journalistes et humanitaires occidentaux kidnappés en Syrie, dont certains ont été assassinés dans des vidéos de propagande.



A l'audience, les ex-otages français ont raconté leur supplice de 10 mois dans les geôles de l'EI, mais souligné avoir vite compris que leurs vies avaient plus de valeur, aux yeux de leurs geôliers, que celles des milliers de Syriens torturés à mort dans les cellules voisines.



Le parquet antiterroriste avait requis la peine maximale contre Mehdi Nemmouche, afin de "protéger définitivement la société" de ce "véritable sociopathe dénué de toute empathie".



Mehdi Nemmouche avait été identifié comme leur ancien geôlier par Didier François, Edouard Elias, Nicolas Hénin et Pierre Torres après l'attaque du musée juif de Bruxelles en 2014, pour laquelle Mehdi Nemmouche a déjà été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour quatre assassinats terroristes.



Tout au long du procès à Paris, Mehdi Nemmouche, 39 ans, avait juré n'avoir rejoint l'EI que pour y combattre l'ex-dictateur syrien Bachar al-Assad, et n'avoir jamais rencontré les quatre journalistes français qui ont eux formellement reconnu ce geôlier "pervers", "sadique", "qui parlait trop, qui parlait tout le temps".



Outre Mehdi Nemmouche, le Syrien Kaïs Al Abdallah, 41 ans, identifié comme l'ancien numéro 2 de l'EI à Raqqa et impliqué dans l'enlèvement des otages français, a également fait appel de sa condamnation à 20 ans de réclusion criminelle, a-t-on indiqué de source judiciaire.



La cour a également condamné Abdelmalek Tanem, 35 ans, que les ex-otages n'ont pas reconnu, à 22 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté des deux tiers.



Enfin, deux accusés présumés morts ont été condamnés à la perpétuité: Oussama Atar, déjà condamné à cette peine pour avoir commandité les attentats du 13-Novembre, qui "supervisait personnellement la gestion des otages" selon l'accusation, et Salim Benghalem, l'un des chefs des geôliers.