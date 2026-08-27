

Oscar Temaru, un record d’absences à Tarahoi

Tahiti, le 24 septembre 2026 - On ne tire pas sur une ambulance. C’est un fait. Mais on ne joue pas non plus avec l’argent public.





Jeudi, les textes de l’assemblée de la Polynésie française ont été votés par 56 représentants. Un seul manquait à l’appel, et n’avait pas fourni de procuration : Oscar Temaru. Dommage quand on est le leader du parti indépendantiste historique du Fenua à l’heure d’un vote pour demander la mise en place par l’ONU de la visite d’une commission indépendante pour auditionner les forces vives de la Polynésie française sur la question de l’autodétermination.



Le maire de Faa’a est de plus en plus absent des débats. Malade, ses apparitions se font de façon sporadique. Deux heures tout au plus.



Problème : malgré le respect que l’on peut avoir pour le combattant politique, Oscar Temaru depuis 2023, c’est aucun amendement, aucune proposition de texte, aucune question orale, aucune question écrite, et deux citations dans des rapports sur la décolonisation selon le site même de l’assemblée de la Polynésie française.



Président de la commission permanente, il n’y a jamais siégé cette année. Au total, sur les 17 séances qui se sont tenues depuis le début de l’année à Tarahoi, Oscar Temaru n’aura siégé que quatre fois, les 25 mars, 9 avril, 12 mai et 24 septembre, tout au plus quelques heures, témoignent les procès-verbaux de séance disponibles, là encore, sur le site de l’assemblée, ainsi que les replays de séance sur YouTube.



Oscar Temaru, qui n’a donc plus été vu dans l’hémicycle depuis le 12 mai dernier, est aussi absent des quatre commissions législatives dans lesquelles il doit sièger : Budget, évaluation des politiques publiques, institutions et décolonisation.



Tarahoi n’avait plus vu pareil absentéisme depuis Sandrine Turquem ou Michel Buillard de novembre 2021 à juin 2022 après son malaise en France.



En la matière, le règlement intérieur de l’assemblée de la Polynésie française, durci en 2024 par Tony Géros, précise qu’en cas d'absentéisme non justifié aux travaux de l'institution, les représentants à l'assemblée de la Polynésie française (APF) s'exposent principalement à des sanctions financières : la réduction d’indemnité pour chaque absence est portée à 1/27e de l’indemnité fonctionnelle. Depuis la modification du règlement souhaitée par Tony Géros, le décompte des absences s’effectue sur une année civile.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 24 Septembre 2026 à 19:06 | Lu 235 fois



