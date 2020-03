Oscar Temaru propose le jeûne contre le coronavirus

Tahiti le 23 mars 2020 - Pour le tavana de Faa'a, Oscar Temaru, un des moyens de lutter contre le coronavirus est de jeûner pendant trois jours notamment les 8, 9 et 10 mars. Lors d’une conférence de presse mardi, le leader du Tavini a réaffirmé que "la santé est devenu un commerce (…) alors qu'il y a des moyens simples et naturels (…) et gratuits".



Le leader indépendantiste et tavana de Faa'a, Oscar Temaru, a invité les médias mardi matin pour faire un point sur le coronavirus et surtout envoyer "un message pour le monde entier (…). Partout dans le monde on essaie de trouver tous les moyens thérapeutiques pour enrayer cette pandémie (…). Il y a des moyens naturels qui sont à notre portée (…). C'est de jeûner la veille de la pleine lune, le jour même et le lendemain pour renforcer notre système immunitaire, pour faire de la prévention". Pour Oscar Temaru, il n'y a "pas de panique" à avoir concernant le coronavirus. Le leader du Tavini ne comprend pas que dans certains pays de grands évènements sont reportés voire annulés. "Tout le monde est devenu parano dans le monde entier", affirme Oscar Temaru.