Oscar Temaru "contre toute forme de trahison et le clientélisme"

FAA'A, le 7 mai 2018. Avec 23.11% des voix, le Tavini Huira'atira est arrivé en troisième place du second tour des élections territoriales. Avec 50.31 % des voix, la liste Tavini arrive en tête sur la commune de Faa'a. Oscar Temaru a réagi à ces résultats ce soir avant de connaître les résultats globaux en Polynésie française.





Avec 50.31 % des voix, la liste Tavini arrive en tête sur la commune de Faa'a. Quelle est votre réaction ?

"Le résultat que nous obtenons à chaque élection est le fruit du travail d'information de la population. C'est le cœur, la foi en ce que nous croyons, la confiance en notre pays contre toute forme de trahison et le clientélisme. C'est vraiment quelque chose de très très fort. Je veux remercier tous les électeurs de Faa'a.



Comment combattre le clientélisme dont vous parlez ?

Nous sommes, parait-il, dans un Etat de droit. C'est donc le travail de l'Etat. L'Etat, depuis 2013, doit commencer à rééduquer tout un peuple qu'on a dénigré pendant des années. On a oublié que ce peuple avait des droits, un droit inaliénable et sacré. L'Etat a une grande part de responsabilité pour apprendre à ce peuple que le droit à l'autodétermination est un droit sacré. Depuis plus de 100 ans, l'Etat a tout fait pour que ce peuple oublie ce droit fondamental que l'Organisation des Nations Unies nous reconnaît depuis 2013.

J'aime bien ces propos de Jean-Jacques Rousseau : " Quand un peuple ne défend plus ses libertés et ses droits il devient mûr pour l'esclavage". Qui a assumé toutes ces responsabilités pendant plus d'un siècle ? L'Etat. Bien sûr avec le soutien des partis politiques locaux.

Interview réalisée avant la publication des résultats complets sur la Polynésie française