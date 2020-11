Oscar Temaru contre la fermeture des salles de sport et en faveur de l'interdiction de la vente d'alcool

Tahiti le 06 novembre 2020 - Le tavana de Faa'a et président du Tavini Oscar Temaru se dit contre "la fermeture inutiles des salles de sport". Il explique que la pratique du sport est "une priorité pour la ville de Faa'a". Il demande au contraire au Pays de promouvoir et de faciliter la pratique sportive. Par contre, le tavana de Faa'a n'est pas contre l'encadrement voire l'interdiction de la vente d'alcool.



Dans un communiqué, le président du Tavini huiraatira et tavana de Faa'a regrette que le 24 octobre dernier, le haut-commissaire Dominique Sorain et le président du Pays Edouard Fritch, aient pris la décision de fermer les salles de sport pour stopper la propagation du virus au fenua.



Le tavana de Faa'a considère que les autorités se trompent "de cible (...). Ce n'est pas la jeunesse sportive, les salles de sport conviviales, apanage d'une jeunesse éprise de liberté, d'exercice et d'expression corporelle, qu'il faut stigmatiser et contraindre". Il regrette que les salles de sport aient été fermées. Oscar Temaru souligne également dans son communiqué que le sport est "une priorité pour la ville de Faa'a" et que tout le monde devrait pratiquer du sport régulièrement tout en respectant les gestes barrières "cela reste l'évidence".



Le premier magistrat de Faa'a demande au gouvernement de promouvoir et faciliter "l'exercice physique et la pratique du sportive. Notre population doit prendre conscience que sa santé est un atout majeur à protéger par une alimentation saine, facteur de renforcement de notre système immunitaire".



Oscar Temaru , au travers de ce communiqué, apporte également son soutien à Roberto Cowan, "dans le combat qu'il entame par une grève de la faim au nom d'une jeunesse pour laquelle il a toujours été un exemple, un coach éclairé et respecté".



Le leader indépendantiste indique aussi que la vente d'alcool "devrait être encadrée, voire interdite durant cette période de couvre-feu".