Oscar Temaru : "Avoir gagné quatre communes, c'est énorme"

Tahiti, le 30 juin 2020 - Le président du Tavini, Oscar Temaru, réagit au second tour des municipales pour Tahiti Infos.



Quel est votre sentiment après ce second tour des municipales ?



"Je peux dire d'abord que les élections municipales sont assez difficiles, assez complexes parce qu'il y a des relations familiales, des relations intergénérationnelles. C'est assez compliqué. Pour le Tavini huiraatira, avoir gagné aujourd'hui quatre communes, c'est énorme : Paea, Raivavae, Arue et Faa'a. C'est un grand pas en avant. Pour la commune de Paea, je veux dire bravo à la population d'avoir choisi quelqu'un qui connaît bien les institutions communales, qui connaît bien la gestion d'un budget. Il n'y aura aucun problème, la commune de Paea va avancer. Nous sommes là aussi pour aider les autres communes. Comme je le disais hier soir, par les temps difficiles que nous connaissons, nous sommes obligés de mutualiser nos moyens pour pouvoir investir le maximum dans toutes les communes."



Est-ce que vous étiez confiant avant ce scrutin ?



"J'étais confiant. Je suis allé à Paea jeudi soir et j'ai vu tout ce monde. Je me suis dit : C'est pas possible, Tony ne peut que gagner. Mais ça a quand même été très serré. Et je veux aussi féliciter Tepuaraurii Teriitahi. Elle a fait un résultat formidable. Mais c'est comme ça, c'est le jeu des élections. Il y a toujours un gagnant et un perdant."



Vous n'êtes pas trop déçu du résultat de la liste Tavini à Papeete ?



"Non, parce qu'il y a eu ces deux mois de confinement. Et donc, il y a eu un relâchement pour tout le monde. Certains de nos militants ont essayé de voter pour quelqu'un qui pourrait gagner. Tauhiti pour ne pas le nommer. Mais c'est comme ça. C'est le jeu de la politique. Maintenant, il faut ré-analyser ces résultats et repartir sur le terrain parce qu'il y a du travail à faire au niveau du Tavini huiraatira. Il faut remettre en place toutes les structures dans les communes."



Vous ne regrettez pas le fait qu'une alliance entre Minarii Galenon et Tauhiti Nena aurait pu vous donner la victoire ?



"Quand il y a élection communale, en principe, la section de commune est autonome. Ils négocient avec qui ils veulent et donc j'interviens, bien sûr, au dernier moment pour soutenir ou dire ce que j'en pense. Pour la commune de Papeete, Minarii Galenon est élue à l'assemblée territoriale. Elle a son équipe à Papeete. Ils ont décidé de partir au second tour. Je ne peux que respecter leur décision."



Est-ce que ça augure de bonnes choses pour les sénatoriales ?



"On en parle. Mais nous ne sommes pas encore entrés dans le détail."