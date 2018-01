Orofara : 17 maisons seront bientôt rénovées

MAHINA, le 24 janvier 2018 - Ces dossiers passeront, selon le ministre en charge du Logement social, en commission la semaine prochaine. Concernant, cette fois-ci la reconstruction des autres maisons, il va falloir encore patienter. L'OPH devra définir tout d'abord le projet de résorption de ce quartier. Autre souci, l'accession à la propriété, selon le président du pays, cette question est un peu plus compliquée.



La ministre de l'Outre-mer, Annick Girardin, s'est rendue ce mercredi matin à Mahina pour visiter un des quartiers prioritaires de la commune relevant de la politique de la ville et de la rénovation urbaine : le quartier de Orofara.



La municipalité a classé ce village comme " étant une zone qui s'inscrit dans le cadre du renouvellement urbain ". En clair, Orofara fait partie des quartiers à réhabiliter. Mais le Pays estime qu'il y a plus urgent à faire. " C'est un quartier qu'il faut mettre dans les opérations prioritaires, ça commence par des réfections pour que ces gens vivent dignement. Deuxièmement, on passera à la reconstruction ", explique Jean-Christophe Bouissou, ministre du Logement social.



L'association du village s'est donc chargée de fournir les dossiers dûment remplis pour faire des demandes d'aides en matériaux à l'OPH et " 17 dossiers ont été constitués. Nous les ferons passer la semaine prochaine en commission ", souligne Jean-Christophe Bouissou.



LA RÉHABILITATION DU VILLAGE, CE N'EST PAS POUR AUJOURD'HUI



" Ensuite, sur le moyen et le long terme, c'est de travailler, au travers de l'OPH, la définition d'un projet de reconstruction à Orofara. Selon une architecture des maisons comme on pouvait en voir avant, c'est-à-dire postcoloniales ", poursuit le ministre.



Une volonté des habitants qui ne date pas d'hier. Mais un souci, et pas des moindres, ralentit le processus. "i[Je crois savoir qu'il y a une partie des terrains qui appartient au Pays [celle qui est en amont, NDLR], et la partie qui est vers le bas, il faut vérifier cela, appartiendrait à certains propriétaires foncier]i", précise Jean-Christophe Bouissou.



" S'il faut appréhender les terrains et les acquérir, nous le ferons, si le cas se présentait. Maintenant, on ne peut plus attendre, vu l'état des logements. Mais si cela se faisait, nous éviterons, en tout cas, et dans la mesure du possible, de déplacer les populations parce que je sais qu'elles sont attachées à leur village de Orofara ", ajoute le président de la Polynésie française, Édouard Fritch,.



" Je ne pense pas qu'il faille casser les maisons pour en reconstruire d'autres, ce qui reviendrait trop cher et nous serions obligés d'emprunter. Par contre, de refaire maison par maison, pour que le quartier garde son âme et son image, parce qu'avoir un lotissement avec des logements qui se succèdent, ce n'est pas tout à fait l'objectif. L'objectif est d'assainir l'avenir de ces descendants de malades, de façon à ce qu'ils aient une vie décente ", répond le président du pays. " L'un de nos objectifs est aussi de réduire au maximum les risques de dégâts en cas d'intempéries et de faire en sorte que les populations soient en sécurité. Mais construire des logements, et vous garantir qu'ils résisteront à des vents de 300 km/h, je ne sais pas faire ", précise Édouard Fritch.



À la question de l'accession à la propriété, le président est resté évasif : " Je ne peux pas vous répondre aujourd'hui. Je le rappelle, ce village était destiné, au départ, au logement des lépreux. Les choses sont en train d'évoluer, les enfants sont venus rejoindre leurs parents et ils ne veulent plus rentrer chez eux. Le statut est complètement différent. Et là, il faut que le conseil d'administration de l'OPH avec le pays réfléchisse sur les moyens afin qu'ils puissent soit accéder à la propriété, soit leur donner d'autres solutions ailleurs ."



En Polynésie, plus de 72 000 personnes vivent dans des quartiers insalubres.