Orivai Container innove au Fenua

Tahiti, le 29 mai 2024 - L’entreprise Orivai Container de Carmelo Ebb, auto-entrepreneur, a reçu ses quatorze premiers kits de conteneurs de stockage ce jeudi 23 mai. “Une première en Polynésie”, clame le patron. Ce mercredi matin, il montait pour la première fois un de ces caissons métalliques. L’aboutissement d’un projet vieux d’un an, pour celui qui devrait commencer à commercialiser ces conteneurs de stockage en kit à partir du 3 juin, dans tout le Fenua.



“Il est plus beau qu’un conteneur maritime”, se réjouit fièrement Carmelo Ebb, ce mercredi 29 mai à l’hôtel Royal Tahitien, pour l’inauguration de ce conteneur de stockage en kit enfin monté. Le premier dans tout le Fenua, paraît-il. Ce caisson de métal, véritable Lego pour adulte de 2x2 mètres, 385 kilos, en acier galvanisé couvert d’une peinture antirouille gris anthracite, répond à une promesse : pouvoir monter soi-même son conteneur à partir d’un kit, à deux personnes minimum et en moins de 45 minutes, et pouvoir le démonter au besoin.



“Le concept des conteneurs en kit à usage habitation existe déjà au Fenua”, explique Carmelo Ebb, “mais des conteneurs pour le stockage qu’on peut monter soi-même, il n’y en a pas encore en Polynésie”. L’idée lui vient alors qu’il cherche de quoi réaliser un abri de jardin. Durant sa recherche, il se rend compte que les produits proposés présentent souvent des contraintes. “Ils sont soit inadaptés au pays et rouillent rapidement, soit sont très compliqués à monter.” Il pense alors au bon vieux conteneur maritime. Mais un exportateur lui explique très vite que l’achat va être compliqué, car au vu de la place qu’occupe un conteneur sur un bateau, le fret en plus du prix revient finalement très cher.



L’alternative au conteneur classique



Il tombe alors sur ce fameux produit, construit en Europe. “Je me suis dit, c’est le produit dont on a besoin en Polynésie.” Un conteneur en kit clé en main, de qualité et qui durera dans le temps. C’est décidé, Carmelo Ebb se lance dans son projet. Il en commande 14, tout juste arrivés ce jeudi 23 mai, et les proposera à la vente dès le 3 juin, avec possibilité de livraison sur Tahiti et de montage sur Moorea. Avec une mise en vente au prix de 460 000 francs – le prix de la qualité apparemment –, l’entrepreneur vise toutes sortes de publics : “Particuliers, patentés, PME, grosses entreprises”. En espérant que ce concept, encore nouveau en Polynésie, fasse son bout de chemin dans les esprits.



L’initiative est toute jeune, mais vise à participer activement à l’économie du pays. Déjà en important encore plus de kits de conteneurs à monter dans le futur, et surtout en proposant un nouveau créneau sur le marché polynésien des conteneurs/structures de stockage à monter soi-même. À ce sujet-là, Carmelo Ebb n’est pas dupe, si le concept plaît, la concurrence ne tardera pas à apparaître. Elle régulera sans doute les prix du marché, grâce à la compétitivité de la concurrence et aux différentes offres proposées.