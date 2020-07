Orihau Iki, un spectacle et des projets

Hiva Oa, le 15 juillet 2020 – L’école de danse Orihau Iki a donné une représentation privée samedi dernier en guise de spectacle de fin d’année.



C'est à l'ancienne discothèque d'Atuona que l'école de danse Orihau Iki, menée de main de maître par sa fondatrice Tahia Le Bronnec, a offert samedi après-midi un spectacle privé suivi d'un dîner. Cet événement, haut en couleurs, est venu clore une année que le confinement a quelque peu bousculée.

Orihau Iki, ce n'est pas moins d'une trentaine d'élèves âgées de 5 à 60 ans, dont un bon nombre est d'origine métropolitaine, enfants et femmes de fonctionnaires de passage à Hiva Oa, qui rentreront en métropole des souvenirs plein la tête.

L'école assure des cours pendant toute l'année scolaire et offre des spectacles lors des manifestations officielles ou pendant les kermesses des différentes écoles de l'île. Toutefois, à cause de la crise de la Covid 19, une bonne partie des événements prévus a été reportée ou tout simplement annulée.

Jusqu'à présent composée uniquement de danseuses, l'école Orihau Iki souhaite développer un cours pour les garçons afin de réaliser des spectacles mixtes. Sa directrice pense inclure une partie percussions mais aussi ouvrir l'accès à tous ceux qui le souhaitent aux langues marquisienne et tahitienne. Espérons que ces initiatives suscitent bientôt des vocations au sein de notre population multiculturelle.