'Ori Tahiti zumba marathon : 200 lutins dansent sous la pluie avec le sourire !

Papeete, le 17 novembre 2018 - Ils et surtout elles ont gardé le moral, le sourire et une pêche incroyable malgré la pluie battante : près de 200 personnes se sont retrouvées samedi 17 novembre à partir de 15 heures sur le parvis du Conservatoire à Tipaerui pour trois heures de 'Ori Tahiti zumba marathon.



Cette manifestation annuelle, organisée par l'association des parents d’élèves de l'établissement, avait été appelée "La Danse des Lutins", des lutins en vert et blanc cherchant à récolter des fonds pour les enfants défavorisés.



Avec une mega super coach en première partie, Nanihi Vegan, véritable sirène sous les trombes d'eau puis le professeur de danse traditionnelle Erena Uura, ses cheveux fluos et les musiciens de l'orchestre traditionnel du Te Fare Upa Rau, l'ambiance est montée progressivement alors que le temps revenait au calme... après deux heures de pluie quand même.

.

Les lutins du Conservatoire ont ainsi dansé jusqu'à 18 heures.