Oregon: des otaries trop gourmandes euthanasiées pour sauver une truite menacée

Los Angeles, Etats-Unis | AFP | vendredi 11/01/2019 - Les autorités de l'Oregon ont commencé à euthanasier des otaries dont la gourmandise menace d'extinction une espèce de truite dans une rivière de cet Etat du nord-ouest des Etats-Unis.



Les otaries de Californie (Zalophus californianus) vivent d'ordinaire sur la côte, à plusieurs dizaines de kilomètres de Willamette Falls, au sud de Portland. Mais en remontant le cours d'eau à la poursuite des poissons dont elles raffolent, certaines d'entre elles se sont aperçues qu'elles pouvaient facilement se repaître des truites arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) qui se rassemblent près de ces chutes d'eau.

Selon des biologistes marins, les otaries se sont littéralement passé le mot et menacent à présent la survie de ces truites, qui parviennent à l'âge adulte dans l'océan Pacifique, mais reviennent pondre sur le lieu de leur naissance, comme les saumons.

"Depuis les années 1990, les otaries ont consommé des dizaines de milliers de poissons migrateurs, dont beaucoup appartiennent à des espèces menacées et protégées au niveau fédéral", explique sur son site le Département de la faune sauvage et de la pêche de l'Oregon.

Certains hivers, seules quelques centaines de truites arc-en-ciel sauvages survivent à Willamette Falls, ce qui menace à terme la survie de l'espèce.

Barrières, cartouches explosives pour les effrayer, relocalisation par camion sur les plages du Pacifique: aucune des mesures mises en oeuvre par les autorités locales n'ont réussi à tenir à l'écart du site les otaries, qui ne mettaient généralement pas plus de quelques jours pour y revenir.

L'Oregon a donc demandé à l'Etat fédéral l'autorisation d'euthanasier les fauteurs de trouble, ce qui lui a été accordé en décembre.

L'élimination des otaries de Willamette Falls est toutefois très encadrée, car elles appartiennent elles-mêmes à une espèce protégée, qui avait failli disparaître en raison de la chasse. Sa population approche désormais les 300.000 individus sur la côte ouest des Etats-Unis.

L'Oregon a été autorisé à euthanasier jusqu'à 93 otaries par an à Willamette Falls, mais selon Bryan Wright, responsable du Département de la faune sauvage cité par la télévision publique de l'Etat, seules une quarantaine d'entre elles devraient être éliminées d'ici le mois de mai.