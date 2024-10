Orages : la servitude du PK 0 endommagée

Tahiti, le 24 octobre 2024 – La vigilance jaune pour orages s’est soldée par d’importantes précipitations à Teahupo’o. Ce jeudi, les habitants et la mairie se sont mobilisés pour rétablir la circulation sur la section de la servitude Parker emportée par un torrent d’eau.





La nuit de mercredi à jeudi n’a pas été de tout repos pour les habitants du PK 0, à Teahupo’o, tandis qu’une vigilance jaune pour orages était de mise. De nombreux jardins ont été inondés et une partie du chemin du fond de la servitude Parker a été emportée par un torrent d’eau. “Vers 22 heures, jusqu’à 1 heure du matin, il a beaucoup plu. La rivière était à ras bord. Elle est même légèrement sortie de son lit. Mais c’est plutôt la cascade, derrière, qui a inondé le chemin. Il y a un énorme trou : même les 4x4 ne peuvent plus passer”, confie Ricardo Maoni, riverain et élu municipal.



Cailloux à la main, Nuimano Farauru fait partie des habitants qui se sont mobilisés pour tenter de rétablir la circulation pour les sept foyers concernés, dont le sien. “Avant, il y avait un caniveau pour transporter toute cette eau vers la rivière. Mais aujourd’hui, c’est la servitude qui prend. La dernière fois qu’on a vu ça, c’était la grosse inondation de mai 2023”, se souvient-il.





Quelle solution ?

Lesta Parker, riverain et chauffeur de drague, est intervenu sur place dès 5 heures du matin : “Quand j’ai su qu’il y avait un gros trou, j’ai été voir avec le tracteur, puis je suis revenu avec de plus gros moyens pour transférer des cailloux de la rivière vers le chemin abimé. Un neveu est venu en renfort avec un camion. On reste vigilant et on s’entraide.” Une tractopelle des services techniques de Taiarapu-Ouest a également été mobilisée.



La circulation a finalement pu être rétablie en fin de matinée, mais les riverains interrogés restent dans l’attente d’une solution à plus long terme, d’autant que la saison des pluies ne fait que commencer. Ce soir-là, à Teahupo'o, il est tombé plus de 200 litres d'eau au mètre carré entre 21 heures et 2 heures, selon Météo-France.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Jeudi 24 Octobre 2024 à 17:55 | Lu 109 fois