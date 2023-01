Orages et fortes pluies, ​vigilance orange pour Tahiti

Tahiti, le 26 janvier 2023 – Météo-France a placé jeudi matin Tahiti et le reste des îles du Vent en vigilance orange pour orages et fortes pluies.



Dans un communiqué transmis par le haut-commissariat jeudi matin, on apprend que Météo-France a placé les îles du Vent en vigilance orange pour violentes rafales de vent, orages et fortes pluies. Dans ce communiqué, le haussariat invite “les populations de ces zones” à faire preuve de prudence. Il est donc préconisé de “limiter ses déplacements” notamment à pied, “ne pas s’engager sur les routes ou chemins inondés, sécuriser les installations qui pourraient être emportées ou déstabilisées par les rafales de vent, ne pas s’approcher des rivières en crue ni des caniveaux” ou encore “éviter de stationner dans les sous-sols en zone urbaine” et de restreindre les activités en altitude et en haute mer. En cas d’urgence, composer le 18 à terre et le 16 en mer. Ces conditions météorologiques devraient persister jusqu’à vendredi matin. Les archipels des Tuamotu et des Gambier sont eux placées en vigilance jaune pour orage. Les îles Sous-le-Vent et les Marquises sont elles aussi en alerte jaune pour respectivement fortes pluies et fortes houles.



