Orages: 13 départements en vigilance orange

Paris, France | AFP | vendredi 26/06/2020 - Treize départements du Centre et du Sud-Ouest ont été placés en alerte orange vendredi en raison d'une "situation fortement orageuse", a annoncé Météo-France.



Les départements concernés par ces orages intenses à partir de vendredi en fin de journée sont l'Allier, le Cantal, la Dordogne, le Lot-et-Garonne, la Corrèze, la Creuse, la Haute-Vienne, le Gers, le Lot, le Tarn-et-Garonne, la Loire, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme.



Les orages devraient être accompagnés "d'une activité électrique intense, de chutes de grêle pouvant être marquées" et "de rafales de vent pouvant atteindre 90-100 km/h, localement 110-120 km/h", selon Météo-France, qui appelle à la prudence.



De fortes précipitations sont aussi attendues, pouvant atteindre "30 à 50 mm par heure", relève également Météo-France, qui prévoit une atténuation des orages par le Sud en première partie de nuit vendredi.



Cette alerte aux orages fait suite à un pic de chaleur qui a touché une grande partie de la France ces derniers jours. Jeudi, l'air très chaud avait gagné la moitié nord, avec notamment 36,4°C enregistrés à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), 36,1°C à L'Oudon Lieury (Calvados), 35,9°C à Pithiviers-le-Viel (Loiret) et 35,2°C à Paris.