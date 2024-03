Ora Ora, un centre qui lutte contre l'obésité

Tahiti, le 4 mars 2024 – Le centre de soins Ora Ora, dédié aux personnes en situation d'obésité, a ouvert ses portes au grand public ce lundi à l'occasion de la Journée mondiale de l'obésité. Depuis son inauguration en 2020, il a pris en charge près de 325 patients obèses, que ce soit sur le plan médical ou dans le cadre de la prévention de la chirurgie.





À l'occasion de la Journée mondiale contre l'obésité, qui se tient le 4 mars, le centre de soins et de réadaptation Ora Ora à Pirae, s'occupant des personnes en surpoids, a ouvert ses portes aux médias. La structure, unique en Polynésie et offrant également un accompagnement orthopédique, neurologique et respiratoire, a ouvert ses portes en 2020 et rencontre un franc succès. En effet, avec son équipe pluridisciplinaire composée de médecins, kinésithérapeutes, psychologues, enseignants en activité physique adaptée, psychomotriciens et diététiciens, le centre a suivi près de 325 patients depuis son ouverture, que ce soit en prise en charge médicale ou en accompagnement préventif à la chirurgie.



“On a très peu de patients qui ont abandonné. On est à 92% de présence, mais parmi ceux qui ont abandonné, il y a ceux qui ont été évacués en métropole, ceux qui ont repris le travail, qui habitent dans les îles...”, nous confie Fleur, médecin généraliste à Ora Ora. À noter que le centre est victime de son succès et qu'une centaine de patients sont en attente de places libres pour intégrer les programmes de la structure, qui sont entièrement pris en charge par la CPS.



“Malheureusement, les patients ont droit à 15 séances prises en charge par an”, poursuit Fleur. “C'est peu, mais cela peut suffire selon les patients. D'ailleurs, nous sommes en discussions avec la CPS là-dessus. Car si certaines personnes ont besoin de moins de séances, d'autres nécessitent un suivi plus long. Car l'obésité est différente selon chacun, personne n'a le même parcours de vie et les causes sont multiples.”

​ Alimentation et activité physique, les clés contre l'obésité Les séances sont divisées en plusieurs activités distinctes, notamment de l'activité physique et la diététique. Ces deux dernières sont, par ailleurs, cruciales dans la lutte contre l'obésité.



“J'essaie de leur apporter les principes de l'alimentation, qu'ils adoptent de bonnes habitudes au quotidien. Nous organisons des ateliers où nous préparons des recettes et leur enseignons les bases de l'équilibre alimentaire ainsi que toutes les composantes de l'alimentation, les risques de l'excès de sel et de sucre”, explique Julie, diététicienne à Ora Ora. “De plus, chez eux, ils font passer le message à leur famille, c'est important.”



En ce qui concerne l'activité physique, elle est encadrée au centre par Tim, spécialisé en sport adapté, notamment pour les personnes en surpoids, qui conçoit des enchaînements d'exercices sur mesure selon les groupes présents chaque jour. “On change notre manière de travailler avec eux. On réfléchit à ce qu'on ne peut pas faire d'abord, comme les sauts et les reprises d'appuis. Ensuite, on pense à ce qu'on devrait faire, c’est-à-dire maximiser les dépenses énergétiques et travailler sur le cardio et le renforcement musculaire. Et puis en dernier lieu, on s'adapte en fonction des spécificités de chacun. On doit sans cesse s'adapter”, détaille-t-il.



L'objectif étant, tout comme pour l'alimentation, que les patients adoptent de bons réflexes et continuent les exercices chez eux.

Rédigé par Thibault Segalard le Mardi 5 Mars 2024 à 13:46