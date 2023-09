Opération "reconquête du mois de juin": le gouvernement précise le calendrier du bac 2024

Paris, France | AFP | jeudi 28/09/2023 - Opération "reconquête du mois de juin": le ministère de l'Education a rendu publiques jeudi les dates 2024 des épreuves du brevet et du bac, organisées à partir du 18 juin, un calendrier qui devrait selon lui permettre aux collégiens et lycéens de rester en cours le plus tard possible.



Le baccalauréat, dont le calendrier a été modifié cette année après une avalanche de critiques de la réforme de l'examen, démarrera le 18 juin avec l'écrit de philosophie, a précisé le ministère dans un communiqué. Suivront les épreuves écrites de spécialités, les 19, 20 et 21 juin, puis le grand oral du 24 juin au 3 juillet 2024. Les résultats seront publiés le 8 juillet.



Ce nouveau calendrier "affirme un choix clair, c'est la reconquête du mois de juin", a commenté sur TF1 le ministre Gabriel Attal, qui avait déjà annoncé fin août sa décision de principe de renvoyer des épreuves de spécialités de mars à juin, décision saluée par les syndicats.



La tenue en mars des épreuves de spécialités du bac, mise en place pour la première fois en 2023, avait suscité la polémique. Ce calendrier avait été accusé d'entraîner absentéisme et démotivation de certains élèves au dernier trimestre.



"Ça fait des années (...) qu'on voyait les lycéens déserter les salles de classe au mois de juin, et l'an dernier c'était pire, c'était dès mars/avril", a observé jeudi à ce propos M. Attal.



Cette année, "le choix que j'ai fait c'est de repositionner (les épreuves) le plus tard possible en juin", de manière à ce que "tous les lycéens" soient encore en cours pendant la première quinzaine de juin, a-t-il détaillé.



Brevet début juillet



Il s'agit "d'élever le niveau", et "pour élever le niveau, chaque jour compte et chaque cours compte", a encore insisté le ministre.



La note du bac repose désormais à 40% sur du contrôle continu et à 60% sur des épreuves dites terminales, dont les épreuves de spécialités, la philosophie et le grand oral, passés en classe de terminale.



Toujours selon le nouveau calendrier, les épreuves écrites anticipées du bac de français (pour les élèves de première), auront lieu le vendredi 14 juin 2024 au matin. Les dates de l'oral de français devront être fixées par les académies, entre le 24 juin et le 5 juillet 2024.



Les épreuves écrites du bac professionnel auront lieu quant à elles les 11 et 14 juin, puis du 18 au 21 juin et enfin du 24 au 26 juin 2024.



Les épreuves du second groupe (dites de rattrapage) du bac général et technologique, ainsi que l'épreuve de contrôle du bac pro, se dérouleront dans l'ensemble des académies jusqu'au jeudi 11 juillet 2024 inclus.



Le ministère a également rendu publiques les grandes dates 2024 de la plateforme d'orientation post-bac Parcoursup, un calendrier "stable par rapport aux années précédentes": les lycéens devront formuler leurs voeux entre le 17 janvier et le 14 mars, puis les résultats tomberont à partir du 30 mai et jusqu'au 12 juillet en ce qui concerne la phase principale d'admission, et à partir du 11 juin pour la phase complémentaire.



La réforme du calendrier des examens concerne aussi les collégiens, a précisé M. Attal: "Pour la première fois depuis très longtemps", les élèves de troisième passeront les épreuves écrites du brevet en juillet, en l'occurrence les 1er et 2 juillet, et non pas en juin. Ainsi, "jusqu'aux derniers jours de juin nos collégiens seront en classe", s'est félicité le ministre.