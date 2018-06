Opération nettoyage au motu d'Arue

ARUE, le 25 juin 2018 - La 3ème opération du "Clean Up Day" au motu d'Arue s'est tenue dimanche. Plusieurs déchets ont été récoltés, dont des batteries, des cordes ou encore des bonbonnes. La municipalité tire la sonnette d'alarme.



Scuba Teck et Sea Shepherd étaient toujours aussi actifs avec des bénévoles du Yacht club de Tahiti et du club de plongée pour nettoyer les fonds proches de notre lagon. Mais pas seulement, les bénévoles ont poussé le civisme à nettoyer les alentours du parking, du pont et du skate park.



Merci à eux, car, malheureusement, leur tâche s'est avérée d'importance tant encore trop d'utilisateurs du site présentent une totale absence de préservation de leur environnement...



Rares parmi les bénévoles qui se sont présentés à cette opération de nettoyage n'avaient rien à voir avec la vie du yacht club.



On aimerait que les associations qui utilisent le site tout au long de l'année se sentent plus concernées ou fassent preuve de pédagogie auprès de leurs jeunes... Découvrant l'opération en cours, les gros bras de la salle de fitness ont émis spontanément le vœu de s'associer aux prochaines opérations. Espérons que d'autres associations leurs emboitent le pas...