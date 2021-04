Opération de décocotage sur le boulevard Pomare IV ce soir

Tahiti, le 22 avril 2021 - Une voie du boulevard Pomare IV sera fermée ce soir à partir de 19h jusqu’à 2h du matin. La voie en question se trouve coté montagne et sera barrée depuis le giratoire « Chirac » jusqu’à l’avenue du Prince Hinoi afin de permettre au service des parcs et jardins et de la propreté de procéder à un décocotage des plants existants. Dans son communiqué, la présidence du pays recommande aux automobilistes la plus grande prudence et le respect des consignes de sécurité aux abords du chantier.