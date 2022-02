Opération “coup-de-poing” sur les deux-roues

Tahiti, le 7 février 2022 - La gendarmerie et la police nationale ont lancé ce week-end une grande opération de contrôle des deux-roues sur l’ensemble du territoire polynésien.



Constatant une recrudescence des accidents impliquant les deux-roues depuis le début de l'année, notamment à cause de l'alcool et des stupéfiants, la gendarmerie a décidé de frapper un grand coup. Les gendarmes se sont déployés samedi lors d'une opération "coup-de-poing" dans tous les archipels, et en particulier à Tahiti et Moorea. Les 54 gendarmes mobilisés, appuyés par les mutoi, ont contrôlé 592 véhicules et ont relevé 71 infractions, dont voici le détail :

- 5 conduites sous l'emprise d'un état alcoolique,

- 33 infractions pour défaut d'assurance, défaut de permis de conduire et non présentation de pièces afférentes à la conduite et à la mise en circulation d'un véhicule,

- 7 infractions pour modification ou transformation non autorisée de motorisation,

- 26 infractions pour des équipements non-conformes.

Dans le même temps, à Papeete, la police nationale faisait de même. 183 deux-roues ont été contrôlés et 26 infractions relevés :

- 14 conduites sous l'emprise d'un état alcoolique,

- 8 conduites sans permis de conduire,

- 1 défaut d'assurance,

- 3 infractions à la vitesse,

Les autorités comptent bien reconduire l'opération tout au long de l'année.

Rédigé par D'après communiqué le Lundi 7 Février 2022 à 15:14 | Lu 361 fois