Opération cartables : 25 futurs collégiens de Arue sélectionnés

ARUE, le 7 août 2018 - L'opération cartables de la commune de Arue se fera ce mercredi matin, dans les locaux du collège. Pour cette 28ème édition, ce sont 25 élèves qui ont été sélectionnés par les enseignants.



Durant les vacances scolaires du mois de juillet, ces 25 élèves ont participé à un centre aéré au sein-même de leur futur établissement scolaire, afin de se familiariser avec les locaux.



Ce mercredi, place à la remise de leurs nouveaux cartables, en présence du maire Philip Schyle.



" Les bénéficiaires viennent pour huit d’entre eux de l’école Ahutoru, huit de l’école Tamahana et neuf de l’école Erima. Ils sont issus des quartiers prioritaires et sélectionnés, par le corps enseignant, pour leur réelle implication en classe malgré des difficultés ", indique un communiqué.



L'achat de toutes les fournitures a nécessité un investissement de près de 2 millions de francs, financé à 40 % par le Contrat de Ville et à 60 % par la commune.