

Opération Matai Rorofai : contrôles renforcés à l’aéroport

Tahiti, le 12 mars 2026 - Dans le cadre de l’opération “Matai Rorofai”, la gendarmerie de Polynésie française a mené une série de contrôles sur la plateforme aéroportuaire. Les militaires de la Brigade de gendarmerie des transports aériens (BGTA) ont procédé à des vérifications ciblées auprès des personnes circulant côté piste avec des véhicules ou des engins, mais aussi auprès des pilotes et des personnels navigants.



Ces contrôles ont notamment porté sur le dépistage d’alcool et de stupéfiants afin de garantir la sécurité des opérations aériennes.



Selon la gendarmerie, le bilan fait état d’un conducteur de véhicule léger contrôlé positif à l’ice et au paka alors qu’il circulait côté piste. Par ailleurs, un passager a été intercepté en possession d’environ 20 grammes de paka.



Les autorités rappellent que ces opérations s’inscrivent dans une stratégie de contrôle des flux sur l’ensemble du territoire, qu’ils soient maritimes, terrestres ou aériens, afin de renforcer la sécurité et lutter contre les trafics.



le Jeudi 12 Mars 2026




