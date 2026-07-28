

OpenAI s'offre le futur plus grand centre de données d'IA au monde, avec une garantie record de Nvidia

San Francisco, États-Unis, le 17 août 2026. OpenAI, le créateur de ChatGPT, va louer pour vingt ans, dans l'Ohio, le plus grand centre de données d'intelligence artificielle jamais annoncé, dont Nvidia s'est engagé à garantir le financement jusqu'à 105 milliards de dollars, selon un document boursier publié lundi.





Le projet, prévu en partie sur une ancienne usine d'enrichissement d'uranium de la Guerre froide, doit abriter à terme, d'ici 2032, plus d'un million et demi de puces Nvidia et fournir une puissance de calcul colossale (8 gigawatts).



La consommation électrique totale, couverte essentiellement par une nouvelle centrale à gaz, atteindrait celle de sept millions de foyers américains.



Cette garantie de Nvidia, la plus importante qu'il ait jamais consentie, marque un changement d'échelle pour une pratique devenue courante dans le secteur: malgré l'explosion de leurs revenus, les vedettes de l'IA dépendent de la signature de leurs propres fournisseurs pour bâtir les infrastructures géantes de cette révolution technologique.



Nvidia, équipementier exclusif du site dont les premiers calculs sont prévus pour 2028, ne débourse pas ces 105 milliards: le groupe s'engage, par tranches et en dernier recours, à combler la perte de valeur du site si OpenAI se retirait et qu'aucun repreneur n'était trouvé.



Cette imbrication entre le premier fournisseur de puces d'IA au monde et l'un de ses principaux clients alimente les craintes d'une bulle de l'IA.



"Est-ce du financement circulaire ? Non. OpenAI paiera son loyer", s'est défendu lundi le patron de Nvidia, Jensen Huang, dans un rare billet de blog. Le groupe envisageait d'abord une garantie d'environ 250 milliards de dollars, selon le Wall Street Journal, mais la nouvelle, dévoilée fin juillet, avait fait chuter son titre de 5%.



"Ce sera un site immense, avec assez de puissance de calcul pour aider des millions de personnes à faire avec l'IA des choses que nous commençons à peine à imaginer, de la découverte de nouveaux médicaments à la création d'entreprises", a fait valoir le patron d'OpenAI, Sam Altman, dans un communiqué.



Ces promesses et les emplois annoncés (35.000 pour la construction, 2.500 pérennes) répondent à une hostilité croissante envers les centres de données : 71% des Américains s'opposent à leur construction près de chez eux, selon un sondage Gallup de mars, et la hausse des factures d'électricité, attribuée en partie à ces sites gourmands en eaux et en électrons, s'est invitée dans les débats des élections de mi-mandat.



OpenAI et son bailleur SB Energy, filiale du japonais SoftBank, assurent que le projet, le PORTS-Pike Technology Campus, paiera ses propres coûts d'énergie et d'infrastructure, sans les répercuter sur les habitants.



A lui seul, ce campus promet une capacité de calcul équivalente à l'ensemble du programme Stargate, un projet à 500 milliards de dollars sur plusieurs sites, dévoilé en grande pompe à la Maison Blanche début 2025 par OpenAI, SoftBank et Oracle.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 17 Août 2026 à 10:18 | Lu 36 fois





