Onze tonnes de déchets métalliques retirés de Mangareva

Tahiti, le 2 novembre 2021 - Onze tonnes de déchets métalliques et près de 200 m3 de béton ont été retirés de deux anciens sites du CEP à Mangareva, lors d'opérations de nettoyage initiées depuis mi-octobre par l'Etat.



Les premiers chantiers de nettoyage et de remise en état des anciens sites du Centre d'expérimentation du Pacifique initiés mi-octobre ont conduit à l'enlèvement de 11 tonnes de déchets métalliques pour un volume de 25 m3 sur le motu de l’aéroport de Totegegie à Mangareva, indique un communiqué du haut-commissariat mardi. Ces matériaux métalliques seront rapatriés jusqu’à Papeete à bord du bâtiment de la Marine nationale Le Bougainville. Sur l'île des Gambier, cette opération de nettoyage a également permis le retrait de près de 200 m3 de béton sur le terrain d’un particulier dans le district de Taku.

Une section de 30 militaires du RIMaP-P est intervenue sur les différents sites référencés, avec le soutien de la commune de Gambier. La présence des militaires a également permis de retracer un ancien sentier, en liaison avec une association sportive de l’île, afin d’accéder au site de la station météorologique désaffectée, aujourd’hui totalement recouvert par la végétation.



Cette campagne de nettoyage fait suite à l'engagement prise par Emmanuel Macron lors de sa visite officielle en juillet dernier. Dès la fin du mois d'août, le haut-commissaire a adressé un courrier aux différents maires afin qu’un recensement exhaustif puisse être effectué, en lien avec les propriétaires fonciers, les ayants droit, les communes, l’armée et les services de l’État. Plusieurs missions d’évaluation ont été organisées au mois de septembre à Tureai, Hao et Gambier afin de quantifier les travaux restant à réaliser. Le travail engagé à Mangareva doit se poursuivre sur les autres sites identifiés de l'île ainsi qu'à Tureai et Hao, au cours des semaines à venir.