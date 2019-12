Onze projets pour protéger les lagons polynésiens

Les 11 projets retenus pour cette édition 2019 :



-Association Uni’terre (Tamarii no te ao nei), Tahiti : Campagne de sensibilisation de la population locale et des touristes à la menace que peuvent constituer certains gestes quotidiens sur les lagons.



-Collège d’Afareaitu, Moorea : Séances pédagogiques sur le rahui et le PGEM avec les associations et les scientifiques de l’île pour une meilleure gestion de l’AMP d’Afareitu.



-CJA de Ua Huka, Marquises : Promotion du rahui de Ua Huka récemment créé à travers des séances pédagogiques et la création d’un espace rahui avec un panneau sculpté par les élèves.



-Association Moorea Biodiversité : Création d’un spectacle de clown itinérant pour sensibiliser les jeunes aux enjeux de la pollution humaine sur les écosystèmes marins.



-Association Oceania, Moorea : Création d’un jeu en bois pour sensibiliser le public à la protection des baleines et des cétacés.



-Association Heiva I Tatakoto, Tuamotu : Extension du jardin fleuri de bénitiers à Tatakoto, expositions, réunions publiques et journée de fête du rahui.



-Association Team Heke Spearfishing, Tahiti : Pêcheurs engagés pour une pêche durable et respectueuse des ressources marines, réalisation d’un documentaire vidéo sur le rahui de Rapa aux Australes comme outil de sensibilisation.



-Association Tau Pi’i Taumata Fee Faatupu Hau, Moorea : Création d’un parcours dédié à la découverte des anguilles de rivière sur le domaine d’Ōpūnohu pour promouvoir la protection de la rivière et renforcer le lien terre-mer.



-Association de protection de la passe Taipari, Punaauia, Tahiti : Renforcement de la surveillance de la zone de pêche réglementée de Nuuroa à travers une sensibilisation des riverains et la réalisation d’une fresque murale près de la zone.



-Collectif Nana Sac Plastique, Tahiti : Création d’un village de sensibilisation à la pollution plastique, organisation d'un séminaire et d’ateliers sur les déchets, sensibilisation des scolaires.



- Herenui Maretto, consultante : La jeune femme souhaite faire un diagnostic des zones protégées et un audit des projets en cours. L'idée est aussi de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas afin de créer à terme de nouvelles zones protégées.