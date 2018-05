Onze nouveaux cas de leptospirose

- le jardinage / fa’a’apu est un facteur de risque de la leptospirose. Porter des gants et des chaussures fermées, surtout lorsqu’il pleut

- porter des bottes / cuissardes lors de la pêche en eau douce

- protéger les plaies avec un pansement imperméable

- limiter tous les contacts avec la boue et l’eau douce trouble : ne pas marcher pieds-nus ou en savates dans les flaques et eaux stagnantes, ne pas se baigner en eau trouble et aux embouchures des rivières

- dératiser et contrôler la pullulation des rongeurs par la gestion des déchets

- après une exposition à risque, laver et désinfecter les plaies

- consulter un médecin en urgence dès les premiers signes.