Onze morts, dont neuf migrants cubains, sur une route au Guatemala

Guatemala, Guatemala | AFP | dimanche 03/02/2024 - Onze personnes, dont neuf migrants cubains, ont été tuées samedi dans la collision entre une camionnette, une moto et un camion sur une route de l'ouest du Guatemala, ont annoncé les autorités.



L'accident s'est produit sur une route du département de Suchitepequez, à quelque 120 km de la capitale guatémaltèque.



"Onze personnes sont décédées, neuf de nationalité cubaine et deux Guatémaltèques", a indiqué le bureau du procureur de San Bautista.



"Neuf personnes sont mortes sur place, tandis que trois autres ont été évacuées vers de centres de soin, dont deux sont décédées à leur arrivée", a ajouté la même source.



"Selon les premières informations, le véhicule agricole à bord duquel voyageaient les migrants a percuté une moto et un camion", a précisé l'Institut guatémaltèque des migrations dans un communiqué.



Les migrants cubains "étaient en train de traverser le territoire du Guatemala et faisaient route vers les Etats-Unis", a-t-il expliqué.



Trois femmes figurent parmi les migrants décédés, les victimes guatémaltèques sont les conducteurs du véhicule agricole et de la moto, a détaillé l'Institut, signalant qu'un migrant blessé était soigné à l'hôpital de la ville voisine de Tiquisate.



Le gouvernement cubain a fait parvenir ses "sincères condoléances aux membres des familles et aux proches des victimes", dans un message signé par le ministre des Affaires étrangères Bruno Rodriguez. Le chef de la diplomatie cubaine a assuré que l'ambassade au Guatemala restait "en communication permanente afin de fournir une assistance consulaire".



L'Amérique centrale constitue un point de passage vers les Etats-Unis des milliers de migrants provenant du sud du continent, ainsi que des Caraïbes, d'Afrique et d'Asie. Plus d'un demi-million de migrants, en majorité vénézuéliens, ont traversé en 2023 la jungle du Darien, entre la Colombie et le Panama, selon des données officielles.