Onze demandeurs d’emploi formés au jardinage à Punaauia

Tahiti, le 15 février 2021 – À Punaauia, onze demandeurs d’emploi ont bénéficié d’une formation aux techniques de bûcheronnage et de jardinage.



Durant trois semaines, les participants ont pris part à des cours théoriques sur les plantes de Polynésie et l’aménagement des espaces verts. Côté pratique, ils ont appris les techniques d’élagage dans les espaces communaux et les écoles de Punaauia mais aussi les méthodes de décocotage. À la fin de la formation, quatre d'entre eux ont réussi à décrocher une attestation d’élagage en hauteur et décocotage. Le tāvana de la commune leur remettra officiellement leur diplôme cette semaine. Ils pourront ensuite mettre leurs connaissances à profit pour décrocher un contrat de travail.



Pratique

Les demandeurs d’emploi résidant à Punaauia et qui souhaitent bénéficier d’une aide à l’emploi peuvent se présenter à la mairie de Punaauia, du lundi au vendredi de 8 à 12 heures.