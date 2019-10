Ono'u graffe l'OPH

Pour cette sixième édition du festival, sept nouvelles fresques murales seront réalisées en l’espace de dix jours sur des bâtiments OPH situés dans l’agglomération. Tout d'abord sur les hauteurs de la Mission, les habitants des Hauts de Vallons et des Hauts du Tira verront la métamorphose en temps réel de cinq façades par huit artistes locaux et internationaux. "Les surfaces qui nous sont proposées par l’OPH ne sont pas toutes évidentes d’accès et l’architecture des bâtiments est parfois très complexe. Ces contraintes compliquent la logistique mais c’est un beau défi à relever avec nos artistes", indique l'organisatrice du festival.



Une démarche participative sera également mise en avant avec la conception d’une fresque collective de plus de 20 mètres de long associant huit jeunes résidents des Hauts de Vallons. Ils seront encadrés et assistés par Rival et Deraj, deux street artistes tahitiens révélés lors des précédentes éditions du festival. "Nous avons rencontré les habitants et ils se sentent véritablement impliqués dans cette opération, aussi bien dans le choix des thèmes que pour valider nos propositions artistiques et organiser la logistique sur site", précise Sarah Roopinia.



"L'idée de ce partenariat et de cet événement est de valoriser les occupants de nos résidences au travers de ce travail artistique. Ces résidents auront ainsi l'occasion de participer aux côtés des artistes graffeurs à l'embellissement de leurs lieux de vie", affirme pour sa part Moana Blanchard, directeur général de l'OPH.



Dans le même temps, Ono'u interviendra à Pirae sur le mur d’entrée de la résidence Haumata Val et à Faa’a sur la façade de la résidence Gaby situé dans le quartier Heiri. Un emplacement sur lequel un jeune talent tahitien sera mis à l’honneur : l’artiste Ravage dans un style très local inspiré des motifs et tatouages polynésiens. A plus long terme, ces fresques pourraient s’inscrire dans le parcours d’art mural ONO’U officiel proposé aux touristes et devenu la première activité touristique culturelle de Tahiti.



Deux résidences, situées à Papeete, ont déjà fait l'objet de démarches artistiques. En mars dernier, le street artiste espagnol Okuda, épaulé par le Tahitien Rival, avait réalisé une fresque de 500 m2 pour la résidence étudiante de Paraita. Et en août dernier les artistes Astro, Deraj et Savaj, achevaient leur chef d'oeuvre à la résidence "Le Diadème."