One man Show - Bun Hay Mean : Carton plein pour le " Chinois Marrant "

Beaucoup de thèmes abordés



Différents thèmes ont été abordés : l’homophobie, la xénophobie, le sexisme, la confiance en soi, la pédophilie, le terrorisme, les clichés raciaux, l’hypocrisie générale…Il a sorti ses blagues devenues cultes mais il a aussi beaucoup improvisé, l’improvisation étant sa spécialité « je dis tout ce qui me passe par la tête, c’est pour ça que j’ai des problèmes avec les femmes… ».



Il a fait aussi beaucoup, beaucoup de blagues salaces et le public était mort de rire, Sonia Aline s’est mise les mains sur la tête lors de certains passages. Il a aussi beaucoup joué avec le public, retenant le prénom de diverses personnes choisies et revenant sur elles plusieurs fois tout au long du spectacle. L’alchimie a en tous cas fonctionné entre le public tahitien et l’humoriste qui a fait preuve de beaucoup de sincérité et de générosité.



Après une partie finale consacrée aux « questions du public » qui lui a permis de laisser de nouveau libre cours à ses talents d’improvisateur, il s’est jeté dans le public qu’il l’a porté à bout de bras. Il a ensuite passé environ une demi-heure à faire des photos avec les gens, ravis de pouvoir se prendre en photo avec lui. Merci d’être venu nous voir Mr Bun Hay Mean ! Mauruuru ! SB