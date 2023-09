Ondes trop puissantes: Apple accepte de mettre l'iPhone 12 aux normes

Paris, France | AFP | vendredi 15/09/2023 - Menacé de devoir rappeler tous ses iPhone 12 vendus en France pour des ondes trop puissantes, Apple a annoncé vendredi une mise à jour: un nouveau clash entre l'entreprise et les pouvoirs publics autour d’un seuil seulement légèrement dépassé.



"Après discussions et comme demandé par l'ANFR (l'agence des fréquences), le constructeur Apple m'a assuré qu'il mettrait en place dans les prochains jours une mise à jour sur l'iPhone 12", a affirmé vendredi le ministre français du Numérique dans une déclaration transmise à l'AFP.



Jean-Noël Barrot était monté au créneau mardi soir, n'hésitant pas à gâcher la fête du géant californien qui présentait son nouveau modèle, l'iPhone 15: il avait annoncé que l'iPhone 12 ne pourrait plus être commercialisé en France et s'était même dit "prêt à ordonner le rappel" des produits.



En cause: un "léger" dépassement de seuil du téléphone au niveau de l'énergie pouvant être absorbée par le corps humain lorsque le téléphone est tenu à la main (appelée DAS membres).



"A un jour près, le ministre allait communiquer sur un modèle sorti du catalogue", ironise l'avocat spécialiste du numérique Alexandre Archambault, qui considère l'épisode comme une "tempête dans un verre d'eau".



Commercialisé depuis fin 2020, l'iPhone 12 est en fin de carrière. L'appareil reste en revanche l'une des meilleurs ventes du marché du reconditionné, "terrorisé et dans l'expectative la plus totale" face à cette décision, selon l'avocat interrogé par l'AFP.



"Nous publierons une mise à jour logicielle pour les utilisateurs français afin de tenir compte du protocole utilisé par les autorités françaises de régulation", a souligné vendredi un porte-parole d'Apple, pour rassurer ses usagers et les revendeurs, qui ont retiré l'appareil de leurs rayons.



"Thermomètre"



"Nous sommes impatients que l'iPhone 12 continue à être disponible en France", a ajouté Apple. Jean-Noël Barrot a pour sa part indiqué que "l'ANFR se prépare à tester rapidement cette mise à jour".



Dans de nombreux cas similaires, les constructeurs modifient leur appareil avant d'en arriver au retrait. Ce qui n'a pas été le cas d'Apple, confronté pour la première fois à cette procédure.



Selon Alexandre Archambault, la valeur limite du DAS ne fait pas débat, mais "personne n'est d'accord sur la manière dont on utilise le thermomètre pour la vérifier".



"Le DAS membres est un critère rajouté (en 2020) alors que l'iPhone 12 était déjà conçu", précise-t-il. Le modèle est par ailleurs conforme aux mesures prises au niveau de la tête et du tronc.



Enfin, le dépassement du seuil est limité et la dangerosité des champs électromagnétiques de faible intensité sur la santé humaine n'a jamais été démontrée malgré de nombreuses études. D'ailleurs, "la non-conformité détectée ne justifiait pas un rappel immédiat", assure l'ANFR.



"On sortait à peine des psychoses sur le compteur communicant Linky et on réalimente le juke-box anti-ondes", déplore M. Archambault.



Apple avait assuré mardi que l'iPhone 12 était conforme aux standards définis dans le monde, démentant "tout problème de sécurité".



Les pouvoirs publics français et européens mettent un point d'honneur à obtenir des Gafam (Alphabet/Google, Amazon, Meta/Facebook, Apple et Microsoft) le respect total des exigences communautaires.



Le commissaire européen, le Français Thierry Breton, s'est par exemple félicité mardi d'avoir obtenu d'Apple l'abandon de son type spécifique de chargeurs de téléphones pour l'iPhone 15, qui sera équipé de l'USB-C, bientôt obligatoire dans l'UE.



La marque est également forcée de se plier aux obligations renforcées du règlement européen sur les marchés numériques, qui la contraindra à ouvrir son écosystème d'applications mobiles à la concurrence.