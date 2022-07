Onati obtient 250 millions pour la 4G dans les archipels

Tahiti, le 5 juillet 2022 - Une subvention de près de 250 millions de Fcfp a été actée lundi en conseil des ministres en faveur de la société Onati pour le déploiement de la 4G dans 21 îles des Marquises, Tuamotu et Australes avant 2025.



La société Onati bénéficie d’une nouvelle subvention du Pays de 249,9 millions de Fcfp pour financer le déploiement du système de transmission 4G/4G+ pour apporter un accès à Internet dans les archipels éloignés. En contrepartie de cette nouvelle aide publique, la société s’engage à déployer le réseau internet sur 46 sites dans 21 îles des archipels des Marquises, des Tuamotu et des Australes, sur 3 ans. Pour le Pays, cette action s’inscrit dans le Plan de relance de la Polynésie française CAP 2025 qui a pour finalité de renforcer la résilience des acteurs économiques et d’accélérer la transformation économique.