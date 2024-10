“On vient juste montrer le rapport de force”

Tahiti le 10 octobre 2024 – Les marins-pêcheurs côtiers et hauturiers, unis ce jeudi matin, dans la rade de Papeete, pour dire “non” au statut de marin pêcheur proposé par le gouvernement Brotherson. Ces derniers invitent même le gouvernement à les accompagner en mer “ils vont voir ce que c’est de pêcher, ils vont comprendre car derrière un bureau ce n’est pas la même chose”.



Près de quatre-vingts bonitiers, poti marara et thoniers, avec à leur bord un ou plusieurs marins pêcheurs et capitaine ont manifesté pacifiquement devant la passe et en rade de Papeete, jeudi matin. Ils ont d’abord laissé passer, les navettes de la desserte entre Tahiti et Moorea, avant d’investir la rade de Papeete pendant deux heures. Une manifestation pour Près de quatre-vingts bonitiers, poti marara et thoniers, avec à leur bord un ou plusieurs marins pêcheurs et capitaine ont manifesté pacifiquement devant la passe et en rade de Papeete, jeudi matin. Ils ont d’abord laissé passer, les navettes de la desserte entre Tahiti et Moorea, avant d’investir la rade de Papeete pendant deux heures. Une manifestation pour montrer au gouvernement leur désaccord sur le projet de statut de marin pêcheur en cours de préparation.

“On est motivé malgré la pluie et le vent” Le président du syndicat des pêcheurs Rava’ai Mau, Ralph Van Cam, ne croyait pas pouvoir rassembler autant de pêcheurs côtiers pour cette manifestation. “Je suis très enthousiaste, car on voit l’unité des marins pêcheurs. Je ne pensais pas qu’ils allaient être nombreux car la mer est forte à Paea. Finalement ils sont tous là.” Tetua et sa sœur, bien connues dans le monde de la pêche, se sont déplacées spécialement de Tautira pour défendre leur gagne-pain “même si c’est la tempête”.



Le tāvana Dauphin Domingo assure que tous les pêcheurs sont concernés. “[Le gouvernement] ne peut pas dire qu’il ne nous entend pas car c’est eux qui ont dit qu’ils allaient nous aider.”



Ralph Van Cam assure que les réunions organisées avec ces femmes et hommes de la mer n’ont pas été vaines. Il regrette qu’ils aient été obligés d’en arriver là pour se faire entendre “mais il n’est jamais trop tard pour trouver une solution”, dit-il. Cette manifestation est aussi “un petit signal d’alarme, si on ne nous entend pas on va monter le mouvement. On vient juste montrer le rapport de force”.

Trois points clés Ancien armateur de plusieurs poti auhopu et aujourd’hui pêcheur sur un poti marara Thierry explique que le poti auhopu est “trop cher, trop compliqué pour l’équipage et aussi administrativement et tout cela décourage”. C’est la raison, selon lui, pour laquelle il n’en a plus aucun aujourd’hui : “Être pêcheur aujourd’hui c’est devenu du luxe. Il y a très peu qui s’en sorte vraiment avec la pêche s’ils n’ont pas d’appui financier, le poisson n’est plus là... C’est devenu très dur.” Il assure être pessimiste quant à l’avenir de la filière et déplore que le gouvernement prenne des décisions sans l’avis des professionnels.



Un sentiment que partage le président du syndicat des pêcheurs Rava’ai Mau Ralph Van Cam : “C’est nous les acteurs de la pêche et pas ceux qui restent dans les bureaux et qui prennent des décisions pour nous sans nous consulter.”

Pêcheurs hauturiers et côtiers se sont entendus sur trois points : le zonage, le statut du marin pêcheur et le prix du mazout. Concernant le zonage, les pêcheurs côtiers demandent à aller au-delà des 15 nautiques. Un courrier en ce sens est d’ailleurs transmis.



Pour ce qui est du mazout, les pêcheurs côtiers ont subi une augmentation de 83% : “On a accepté car il fallait contribuer à la crise. On nous avait promis que cela allait durer 5 ou 6 mois et cela va faire trois ans. Avec les pêcheurs côtiers on voit que le poisson se fait de plus en plus rare et il faut aller de plus en plus loin”, explique Ralph Van Cam.

Et enfin pour le statut, le professionnel propose de mettre en place “un statut adapté ” aux poti marara et poti auhopu.

