“On peut prendre le bateau plus tard”

Tahiti, le 13 août 2024 – Si les nouveaux rythmes scolaires ne plaisent pas à tous, à Teahupo’o, les parents du Fenua ‘Aihere apprécient que leurs enfants puissent rejoindre l’école à 8 heures, au lieu de 7 h 30, comme nous avons pu le constater à bord de la navette maritime, en ce mardi de rentrée.



Rentrée pluvieuse, mais heureuse à Teahupo’o, ce mardi matin. La mer était calme, permettant à la navette scolaire d’assurer le transfert des élèves du Fenua ‘Aihere sans encombre, avec les collégiens et les lycéens, à partir de 5 heures, suivis des élèves du primaire, non plus à 6 h 30, mais à partir de 7 heures. Avec la réforme des rythmes scolaires, à Taiarapu-Ouest, les cours commencent une demi-heure plus tard, à 8 heures.



Le capitaine du Mathilde 4, Augustin Maoni, a dû s’adapter. “Ça décale notre planning : on doit attendre entre les deux trajets. Ça nous fait finir plus tard, mais on fait avec ! On suit les directives de la DGEE”, explique-t-il, épaulé par son second, James Chang Sui Fat. “Je fais ça depuis plus de 15 ans. C’est une grosse responsabilité, mais je connais bien la mer, car je suis aussi pêcheur.”



Les parents unanimes

Trois quarts d’heure sont nécessaires pour rejoindre les quatre pontons et ramener les élèves à quai, où un bus prend le relais jusqu’à l’école Ahototeina. Le jour est levé et les enfants sont bien réveillés, comme nous l’ont confié les parents présents, visiblement satisfaits. “Avant, ils se levaient à 6 heures et ils n’avaient que 30 minutes pour se préparer et être au ponton. Là, on est venu à 7 h 10, pour être sûr de ne pas louper le bateau, vu que c’est la rentrée. Ce matin, ils se sont levés tous seuls, parce qu’ils sont excités, mais dans l’année, ils vont pouvoir dormir plus longtemps. Ils en ont besoin !”, remarque Heirava, qui accompagnait son frère, sa sœur et ses voisins. En service civique à l’école, elle aussi apprécie cet horaire un peu moins matinal.



Heianui, maman d’une petite fille de 2 ans qui vivait sa première rentrée scolaire, est du même avis. “Elle va pouvoir dormir plus longtemps et prendre le bateau plus tard. C’est impressionnant pour elle, même si on a l’habitude de se déplacer comme ça. Je l’accompagne jusqu’à la fin de la semaine, puis elle ira toute seule en bateau.” À 7 h 45 tapantes, les sept élèves du premier degré étaient arrivés à bon port. En cette journée complète, le trajet de retour interviendra vers 15 heures, suivi de celui de 16 h 30 pour les élèves du secondaire, dont les horaires sont inchangés.





