"On ne peut pas protéger le Grand requin-marteau sans le connaître"

À ce stade, qu’est-ce que la phase de repérage a donné ?

Elle donne plus de questions… Ce qu’on peut dire, c’est que l’intuition de pouvoir les marquer est en train d’être validée. On voit qu’on arrive à être près d’eux sans feeding et sans appâter. À grande profondeur, ils sont beaucoup plus curieux et moins farouches, ils viennent beaucoup plus près, à trois ou quatre mètres. Donc j’imagine un film qui vient à la fin de tout ça. On en est encore loin. L’expédition va se faire sur deux à trois ans, le temps de baguer les animaux, parce que si on réussit à en marquer en grand nombre, et si on veut raconter une belle histoire ou faire une belle publication scientifique, il faudra attendre un peu.



Ce film permettrait d’illustrer la démarche scientifique ?

Scientifique oui, mais citoyenne aussi. C’est le but de l’enquête menée par Mokarran sur Rangiroa. Ces enquêtes citoyennes sont nécessaires parce qu’on a beau arriver avec des moyens extraordinaires pendant un ou deux mois, ça ne remplacera jamais 30 à 40 ans d’observation de centaines de personnes de différentes catégories socio-professionnelles qui vivent là-bas. Et ça, c’est le travail de l’association, qui peut amener à des hypothèses que nous irions vérifier.



L’objectif c’est de s’inscrire dans une démarche de conservation ?

Quand on monte ces expéditions, ce serait démagogue de dire que c’est pour sauver les requins-marteaux Mais il faut quand même donner du sens à ce qu’on fait. Je ne peux pas me contenter de mon plaisir. Mon premier moteur, et je l’assume, c’est l’exploration de la vie sauvage. En deuxième vient cette nécessité, de plus en plus urgente, de donner du sens à tout ça en vu de la conservation de l’animal. Le requin Sphyrna mokarran (de son nom scientifique, Ndlr) est protégé en Polynésie comme tous les requins, mais si on ne sait rien de son écologie, où il se reproduit, où les nurseries se trouvent, comment et de quoi il se nourrit, ce n’est pas possible d’améliorer sa conservation. Il faut cette connaissance.



Le requin est peut-être dans un sanctuaire en Polynésie, mais quand on regarde les positions des émetteurs AIS, ces mouchards que sont obligés de porter tous les bateaux de pêche du monde entier, ils sont tous agglutinés à la limite des eaux territoriales. Et c’est là qu’ils tendent leur filet. On est peut-être capable de fournir à la Diren des arguments forts pour faire de Rangiroa un sanctuaire inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.