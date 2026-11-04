"On les aura" : des messages privés de Macron dévoilés dans un livre

Paris, France, le 4 novembre 2026. "On les aura !", "Donald, y connaît pas Raoul", "Démissionner ? Jamais! " : Emmanuel Macron a découvert trois jours avant leur publication que ses échanges privés par messagerie avec la journaliste Françoise Degois allaient être divulgués dans un livre. Des confidences qui contrastent avec les rapports que le chef de l'État s'était imposés avec la presse.





Dans "Vous êtes tous trop durs avec moi" (Éditions Robert Laffont), titre inspiré d'un des échanges qui s'étirent sur deux ans, la journaliste, qui fut aussi conseillère de Ségolène Royal, concède n'avoir pas demandé l'autorisation du président avant de rendre publique cette correspondance.



"C'est un livre qu'on a découvert lundi", confirme-t-on dans l'entourage d'Emmanuel Macron. Soit trois jours avant la parution de l'ouvrage, qui mêle échanges de messages sur la plateforme Telegram et récit politique.



De la dissolution ratée en juin 2024 à l'ascension du Rassemblement national, le chef de l'État s'épanche sur ses décisions et sa détermination à tenter d'empêcher le parti lepéniste d'accéder à l'Élysée.



"Cette dissolution, qui m'a tant coûté à tous égards, a quand même bloqué le RN là. J'en suis sûr. Il était prêt pour l'automne mais pas pour juin (..) Et pendant que les autres ébrouent leurs ego, ils se repréparent. Ce sera là leur responsabilité", assure-t-il.



"La machine veut du sang. Elle veut le RN", écrit-il un soir de juin 2026. En est-il effrayé, inquiet ? "Non ! Haut les cœurs ! On les aura ! Tous !", martèle-t-il.



"En vrai, tout mouvement profite au RN. Si vous voyiez les mecs de droite. Pour la plupart d'entre eux, ils courent à la gamelle RN au galop. Donc je confirme : faut baisser la température et pas jouer avec les allumettes", poursuit-il.



Il se justifie encore sur son refus de nommer un Premier ministre de gauche après la dissolution. "Vous n'avez pas gagné. C'est le RN qui a gagné", dit-il à la journaliste qui lui suggère d'essayer la gauche. "Vous sautez en une semaine si je nomme n'importe qui, vous n'êtes pas fichus de vous mettre d'accord. Franchement".